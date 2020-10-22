Водій київського маршрутного таксі №470 вживав на робочому місці заборонені речовини та перевозив під їх дією пасажирів. Зловмисника, який щодня наражав на страшну небезпеку сотні киян, затримали 22 жовтня на Либідській площі.

Про неадекватну поведінку перевізника правоохоронці дізналися завдяки небайдужому пасажирові маршрутки, який повідомив про явні ознаки наркотичного сп'яніння водія. Деталі інциденту розповіли у патрульній поліції Києва.

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Знайти місцеперебування можливого порушника копам було не складно, оскільки принаймні центр столиці добре обладнаний камерами відеоспостереження.

Вживання підтвердилося

Біля ТРЦ Ocean Plaza на Либідській площі екіпаж патрульних зупинив підозрюваного. Поспілкувавшись із ним, правоохоронці зрозуміли, що водій маршрутки №470 дійсно перебуває за кермом нетверезим.

Ознак алкогольного сп'яніння вони не виявили, але перебування під наркотиками не викликало сумнівів. Тож маршрутникові запропонували пройти огляд у профільного лікаря.

На що розраховував чоловік, невідомо, але він погодився проїхати у медичний заклад. Саме там спеціаліст підтвердив здогадки патрульних.

Порушника лише оштрафують

Не дивлячись на те, що чоловік працює на відповідальній роботі та перевозив сотні киян на день, йому не "світить" суворого покарання. Патрульні склали щодо нього адмінпротокол.

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Покарання за таке порушення – штраф у розмірі від 17 до 34 гривень. З майже обов'язковим позбавленням прав на три роки.

Як показує практика, безліч порушників або вирішують проблему із відсутністю водійського посвідчення у сервісних центрах МВС. Або ж домовляються про не позбавлення прав у суді. Тож, скоріш за все, без роботи чоловік не залишиться. Оскільки орендувати машину та банально таксувати у Києві можна навіть без документів.