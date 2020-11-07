Прокуратура Києва викрила двох правоохоронців на вимаганні хабаря. Поліцейські хотіли отримати 250 тисяч гривень від керівника охоронної фірми.

Деталі справи

Столичні поліцейські вимагали гроші від керівника охоронної фірми за начебто не виконання домовленостей про здійснення охорони. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.

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Двоє правоохоронців звинувачували керівника охоронної фірми у тому, що його фірма не охороняла територію під час збирання врожаю зерна. Поліцейські вимагали 250 тисяч гривень "компенсації".

Охоронна фірма взагалі не мала жодного стосунку до охорони об'єктів. Після передачі частини суми – 85 тисяч гривень, поліцейських затримали. Під час затримання правоохоронці намагались втекти,

– зазначили у прокуратурі Києва.

Незабаром затриманим мають повідомити про підозру за статтею 189 про вимагання грошових коштів. Якщо провину правоохоронців доведуть, то їм загрожує:

до 5-ти років обмеження волі,

позбавлення волі на той самий строк.



Зловмисників затримали співробітники ДБР / Фото Київська міська прокуратура