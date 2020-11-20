Ще одна пацієнтка вкоротила собі віку в Києві. Жінка 1942 року народження повісилася у лікарні №12, де приймають інфікованих новим коронавірусом.

Інформацію про інцидент розповіли 24 каналу в Головному управлінні поліції Києва. За даними правоохоронців, 78-річна пенсіонерка перебувала у лікарні на вулиці Професора Підвисоцького із підтвердженим діагнозом COVID-19.

Дивіться також У Запоріжжі жінка з підозрою на коронавірус вистрибнула з вікна лікарні: відео 18+

На місці трагедії працювала слідчо-оперативна група.

Чергове самогубство

Правоохоронці внесли обставини про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею умисне вбивство та позначкою про самогубство.

Лише у Києві з вересня вкоротили собі віку щонайменше 4 пацієнти лікарень.

Випадки самогубств хворих на COVID-19 не є поодинокими і по всій країні. Так, у вересні з вікна власної квартири випав відомий дитячий лікар, а у Запоріжжі з висоти вистрибнула жінка із підозрою на інфікування коронавірусом.

Медики стверджують, що пацієнти не рідко знімають з себе кисневі маски, аби припинити страждання від хвороби.