У зоні митного контролю аеропорту "Бориспіль" затримали 285 кілограмів бурштину. Дорогоцінне каміння замаскували під одяг та намагалися вивести в Китай.

Співробітники підрозділу по боротьбі з контрабандою Київської митниці спільно з поліцейськими ввечері 4 грудня зупинили спробу незаконного вивезення з України сонячного каміння. Про це повідомили у фейсбуці Державної митної служби.

Читайте також У Києві на митниці затримали пасажира: хотів вивезти з країни унікальний бурштин

Зловмисник намагався перевезти до Китаю 285 кілограмів необробленого бурштину. Вантажне відправлення в статусі несупроводжуваного багажу чоловік хотів відправити авіаційним транспортом через аеропорт "Бориспіль".

Своє відправлення він задекларував як одяг.

Однак при митному огляді в кожному пакунку виявили необроблений бурштин різного розміру і відтінків.

Це чи не найбільша партія затриманого бурштину, який намагались незаконно вивезти з України, за всю історію Київської митниці Держмитслужби, зокрема митного посту "Бориспіль",

– йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські вилучили бурштин у межах кримінального провадження.

Зверніть увагу! Раніше спецпризначенці вилучили майже тонну бурштину, який хотіли перевезти з Рівненщини в Азію. Вартість усього дорогоцінного каменю становила 4 мільйони гривень.



Майже 300 кілограмів бурштину намагалися вивезти з України / Фото з фейсбуку Київської митниці



Замаскували каміння під одяг / Фото з фейсбуку Київської митниці



Спробу контрабанди викрили та зупинили / Фото з фейсбуку Київської митниці