Майже 300 кілограмів бурштину замаскували під одяг: деталі невдалої спроби контрабанди
У зоні митного контролю аеропорту "Бориспіль" затримали 285 кілограмів бурштину. Дорогоцінне каміння замаскували під одяг та намагалися вивести в Китай.
Співробітники підрозділу по боротьбі з контрабандою Київської митниці спільно з поліцейськими ввечері 4 грудня зупинили спробу незаконного вивезення з України сонячного каміння. Про це повідомили у фейсбуці Державної митної служби.
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Зловмисник намагався перевезти до Китаю 285 кілограмів необробленого бурштину. Вантажне відправлення в статусі несупроводжуваного багажу чоловік хотів відправити авіаційним транспортом через аеропорт "Бориспіль".
Своє відправлення він задекларував як одяг.
Однак при митному огляді в кожному пакунку виявили необроблений бурштин різного розміру і відтінків.
Це чи не найбільша партія затриманого бурштину, який намагались незаконно вивезти з України, за всю історію Київської митниці Держмитслужби, зокрема митного посту "Бориспіль",
– йдеться у повідомленні.
Наразі поліцейські вилучили бурштин у межах кримінального провадження.
Майже 300 кілограмів бурштину намагалися вивезти з України / Фото з фейсбуку Київської митниці
Замаскували каміння під одяг / Фото з фейсбуку Київської митниці
Спробу контрабанди викрили та зупинили / Фото з фейсбуку Київської митниці
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