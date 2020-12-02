В аеропорту "Бориспіль" СБУ вилучили 38 пакетиків з діамантами. Їх намагались незаконно провезти в Україну. Вартість товару – майже 17 мільйонів гривень.

Контрабанду везли дві українки – у них знайшли понад 50 грамів камінців в особистих речах. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Зазначається, що пасажирки повертались з однієї країни Близького Сходу. Вартість цінного товару, який приховали від митників, становить понад 17 мільйонів гривень.

Камінці звісно вилучили правоохоронці.

Вилучені діаманти / Фото СБУ

За останній час це вже вдруге в ЗМІ з’являється інформацію про спробу провезти контрабандою таку кількість діамантів. Минулого разу чоловік та жінка заховали коштовності у трусах. Тоді камінці кияни везли з Туреччини.

Варто підкреслити, що операція проводилась співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ. Ймовірно, ці два випадки мають спільних організаторів.