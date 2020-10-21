Повернення легенди: У київському метро танцювала напівроздягнена пасажирка – відео
Жінка, яку добре знають мешканці Києва через її схильність до запальних танців у легкому одязі, знову влаштувала яскравий виступ. 21 жовтня брюнетку помітили на одній зі станцій столичної підземки.
Спочатку одягнену зовсім не по погоді – в легеньку сукню – жінку побачили на пероні, повідомляє спільнота "Х***ий Київ". Згодом запальні танці продовжилися у вагоні.
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Дивіться відео із напівроздягненою пасажиркою у київському метро:
Не перший випадок
Ця незвична пасажирка вже добре знайома киянам. Минулого року вона кілька разів танцювала у вагонах потягу у холодну пору року. При цьому ніяких натяків на те, що у неї взагалі є верхній одяг, не було.
Дивіться відео із "виступами" пасажирки у грудні 2019:
Не менш дивним виглядав її танець й у листопаді 2019. Тоді вона вперше стала зіркою соцмереж.
Дивіться відео із першим танцем жінки у київському метро: