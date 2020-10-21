Жінка, яку добре знають мешканці Києва через її схильність до запальних танців у легкому одязі, знову влаштувала яскравий виступ. 21 жовтня брюнетку помітили на одній зі станцій столичної підземки.

Спочатку одягнену зовсім не по погоді – в легеньку сукню – жінку побачили на пероні, повідомляє спільнота "Х***ий Київ". Згодом запальні танці продовжилися у вагоні.

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Жінка не була оголеною та не заважала іншим пасажирам. Якби на ній ще була медична маска, яку обов'язково вдягати у громадському транспорті під час пандемії COVID-19, питань до неї зовсім не виникло. Проте, зауважень через відсутність засобів безпеки їй так ніхто й не зробив.

Дивіться відео із напівроздягненою пасажиркою у київському метро:

Не перший випадок

Ця незвична пасажирка вже добре знайома киянам. Минулого року вона кілька разів танцювала у вагонах потягу у холодну пору року. При цьому ніяких натяків на те, що у неї взагалі є верхній одяг, не було.

Дивіться відео із "виступами" пасажирки у грудні 2019:

Не менш дивним виглядав її танець й у листопаді 2019. Тоді вона вперше стала зіркою соцмереж.

Дивіться відео із першим танцем жінки у київському метро: