У метро Києва з'явились нововведення. Вагони потягів удосконалили. Їх обладнали вертикальними поручнями.

Що відомо про нововведення

Так, тепер у підземці буде їхати зручніше. Про це повідомила заступниця начальника КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон у фейсбуці.

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Вертикальні поручні встановили навпроти дверей.

Що вам сказати, тримайтеся за вертикальний поручень і мчимо далі!

– написала Макогон.

Більшість користувачів мережі під постом Макогон підтримали запровадження нововведень, назвавши їх хорошою ідеєю. Щоправда, дехто зауважив, що варто було б пофарбувати поручні у яскравий колір, аби уникнути травмувань.

Зауважимо, раніше у Києві удосконалили станцію метро "Сирець". Зокрема, відремонтували вхід і вихід, збільшили напис назви станції. Крім цього, станцію зробили більш доступною для незрячих, адже встановили тактильні позначки зі шрифтами Брайля.



Вертикальні поручні у київському метро / Фото Наталки Макогон