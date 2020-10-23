Із київського супермаркету "Сільпо" терміново евакуювали людей через задимлення: відео
У великому супермаркеті мережі "Сільпо" на вулиці Героїв Сталінграда, 27б у Києві 23 жовтня сталося задимлення, через яке працівникам закладу довелося проводити евакуацію клієнтів та персоналу.
Через потенційну загрозу для життя людей всіх, хто перебував у приміщенні, вивели з нього, повідомили у спільноті "Київ оперативний" у фейсбуці. На місце викликали працівників ДСНС.
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Коли рятувальники прибули за викликом, вони з'ясували, що сталася коротке замикання, яке й спричинило задимлення. Спеціалісти ДСНС швидко усунули небезпеку.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Дивіться відео пожежі у супермаркеті Сільпо у Києві:
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