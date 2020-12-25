Ввечері 24 грудня у салоні тролейбуса №31, який їздить маршрутом від вулиці Милославської до станції Зеніт, стався конфлікт між двома компаніями. Закінчився він ножовим пораненням одного з пасажирів.

Інцидент трапився у тролейбусі, який їхав у бік столичного спального району Троєщини. 3 чоловіків без масок або із ними на підборідді з невідомих причин почали з'ясовувати стосунки із трьома іншими пасажирами, повідомили у спільноті "Вартові.еспресо".

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Згодом словесна суперечка переросла вже у бійку.

Всіх затримали

Судячи з відео конфлікту, яке зняли очевидці, застосування сили було досить безжальним з обох сторін. Чоловіки з обох компаній від душі колотили один одного кулаками.

Вгамувати буйних чоловіків намагалися інші пасажири.

Закінчився конфлікт тим, що один з учасників бійки дістав ніж та штрикнув ним опонента.

Постраждалому надали допомогу медики швидкої.

На місці події працювали поліціянти. Вони затримали всіх порушників порядку.

Дивіться відео бійки з різаниною в тролейбусі Києва: