На Святвечір у київському тролейбусі компанії чоловіків влаштували бійку з різаниною: відео 18+
Ввечері 24 грудня у салоні тролейбуса №31, який їздить маршрутом від вулиці Милославської до станції Зеніт, стався конфлікт між двома компаніями. Закінчився він ножовим пораненням одного з пасажирів.
Інцидент трапився у тролейбусі, який їхав у бік столичного спального району Троєщини. 3 чоловіків без масок або із ними на підборідді з невідомих причин почали з'ясовувати стосунки із трьома іншими пасажирами, повідомили у спільноті "Вартові.еспресо".
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Всіх затримали
Судячи з відео конфлікту, яке зняли очевидці, застосування сили було досить безжальним з обох сторін. Чоловіки з обох компаній від душі колотили один одного кулаками.
Вгамувати буйних чоловіків намагалися інші пасажири.
Закінчився конфлікт тим, що один з учасників бійки дістав ніж та штрикнув ним опонента.
Постраждалому надали допомогу медики швидкої.
На місці події працювали поліціянти. Вони затримали всіх порушників порядку.
Дивіться відео бійки з різаниною в тролейбусі Києва:
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