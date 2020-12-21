Роботу архітекторів Олександра Івасіва та Юлії Ткаченко визнали однією з найкращих у рейтингу інтер'єрів апартаментів по всьому світу за версією видання Dezeen.

Журналісти профільного видання, яке спеціалізується на дизайні та архітектурі, відзначили досягнення київської студії Ater Architects. Про це свідчить щорічний рейтинг Dezeen.

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У 10 найкращих за дизайнерськими рішеннями апартаментів потрапила досить невеличка київська квартира площею 65 квадратних метрів.

Штори замість стін

Інтер'єр квартири-переможниці підкупив експертів відсутністю стін всередині приміщення. Їх залишили лише у спальні.

По всій іншій площі житла замість стін розробники проєкту використали штори кобальтово-синього кольору.

І хоча жити в такій квартирі може бути не зовсім зручно через нульову звукоізоляцію, вигляд вона має дуже стильний.

Також у рейтингу представлені апартаменти з Братислави, Единбурга, Гонконгу, Токіо, Мельбурні та інших міст світу.

Дивіться фото з квартири, яка потрапила до десятки апартаментів із найкращими інтер'єрами світу / Фото Ater Architects: