У Києві фірма із сумнівною репутацією 6 листопада виграла тендер на ремонт теплової мережі за 17 мільйонів гривень. Компанія фігурує в справі щодо "відмивання" бюджетних коштів.

Правоохоронці встановили, що керівництвом ТОВ "Будівництво технології системи" було вкрадено 7 мільйонів гривень. Саме ця фірма виграла в тендері, який замовило Київтеплоенерго. Про це мовиться на сайті "Наші гроші".

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Окрім ТОВ "Будівництво технології системи" в тендері брало участь інше підприємство – ТОВ "Елітводотепломонтаж", яке пропонувало навіть меншу ціну, повідомляється в системі "Прозорро", але її пропозиція була відхилена – в ній, начебто, не були враховані додаткові витрати.

Про який ремонт мовиться

Ремонту потребують аварійні ділянки теплової мережі із заміною зношених трубопроводів РК "Теремки" на проспекті Академіка Глушкова та вулиці Теремківській.

Згідно з угодою, прибуток компанії складатиме – 77 тисяч гривень, а заробітна плата – 562 тисяч гривень.

Чому в цієї фірми погана репутація

ТОВ "Будівництво технології системи" раніше називалось ТОВ "СТС-Сервіс ЛТД".

Фірму пов'язують з людьми, які мають гарні стосунки з представниками чинної виконавчої влади Києва.

Сергій Костирко був серед її співвласників до 2016 року. Він у 2015 році був радником заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, який з вересня 2014 року завідує в столиці сферою житлово-комунального господарства.

був серед її співвласників до 2016 року. Він у 2015 році був радником заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, який з вересня 2014 року завідує в столиці сферою житлово-комунального господарства. У 2015 році Костирко входив до складу експертної робочої групи з питань життєзабезпечення та енергоощадження у сфері ЖКГ. Того ж року він був заступником голови Дорадчого комітету з питань розробки плану дій сталого енергетичного розвитку Києва. Головою цього комітету тоді був обраний також Петро Пантелеєв.

У 2000 – 2014 роках цією ж фірмою керував Дмитро Науменко, який наразі є директором Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА.

Що кажуть правоохоронці

Правоохоронці вважають, що це підприємство входить у шахрайську схему по виведенню бюджетних коштів. Слідчі встановили, що ТОВ "Будівництво технології системи" причетне до крадіжки з бюджету 7 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! Згідно з даними системи "Прозорро", у 2016 – 2020 роках ТОВ "Будівництво технології системи" виграло тендерів на загальну суму 146,62 мільйона гривень, з них 96,39 мільйона фірма отримала від Київтеплоенерго.