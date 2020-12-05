На Клавдіївську фабрику, де виготовляли ялинкові прикраси з написом "Армія Росії", прийшли правоохоронці. Зокрема, поліція та Служба безпеки.

На фабриці, ймовірно, тривають слідчо-оперативні дії. Про це повідомив депутат Бучанської міської ради Володимир Коротя у фейсбуці.

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Вважаю, адміністрація закладу повинна нам подякувати, що ми стримали натовп охочих спалити підприємство,

– написав Коротя.

Щоправда, у Нацполіції та СБУ ще не прокоментували цю ситуацію.



Правоохоронці на фабриці / Фото Володимира Короті



"Іграшки" для російської армії / Фото Володимира Короті

У чому річ

Раніше в мережі оприлюднили відео, на якому було видно, як на фабриці виробляли новорічні кульки із написом "Армія Росії".

Такий інцидент обурив суспільство.

Що говорили на фабриці

Керівництво фабрики визнало, що не змогло відмовитись від торгівлі з країною-агресором. Мовляв, через конкуренцію з китайськими виробниками.

Однак на фабриці запевнили, що цей тираж іграшок ліквідували, а надалі ретельніше слідкуватимуть за тим, яку продукцію виробляють.

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