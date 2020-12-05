Ялинкові прикраси для армії агресора: На Клавдіївську фабрику прийшли поліція та СБУ
На Клавдіївську фабрику, де виготовляли ялинкові прикраси з написом "Армія Росії", прийшли правоохоронці. Зокрема, поліція та Служба безпеки.
На фабриці, ймовірно, тривають слідчо-оперативні дії. Про це повідомив депутат Бучанської міської ради Володимир Коротя у фейсбуці.
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Вважаю, адміністрація закладу повинна нам подякувати, що ми стримали натовп охочих спалити підприємство,
– написав Коротя.
Щоправда, у Нацполіції та СБУ ще не прокоментували цю ситуацію.
Правоохоронці на фабриці / Фото Володимира Короті
"Іграшки" для російської армії / Фото Володимира Короті
У чому річ
- Раніше в мережі оприлюднили відео, на якому було видно, як на фабриці виробляли новорічні кульки із написом "Армія Росії".
- Такий інцидент обурив суспільство.
Що говорили на фабриці
- Керівництво фабрики визнало, що не змогло відмовитись від торгівлі з країною-агресором. Мовляв, через конкуренцію з китайськими виробниками.
- Однак на фабриці запевнили, що цей тираж іграшок ліквідували, а надалі ретельніше слідкуватимуть за тим, яку продукцію виробляють.
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