Віталій Кличко за листопад 2020 року отримав понад 50 тисяч гривень зарплати. Водночас його заступникам нарахували удвічі більшу суму. Скільки отримують київські чиновники – читайте у статті.

Майже половина зарплати Віталія Кличка за цей місяць – оплата лікарняного та відпускні. Премії меру не нарахували. Про це повідомляють "Українські новини".

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Зарплата мера Києва та одночасно голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка за листопад становила 52 154 гривні.

30 223 гривні становив посадовий оклад, 6 301 гривня — оплата лікарняного, 6 301 гривня — оплата лікарняного з Фонду соцстрахування і 9 330 гривень — відпускні.

Нагадаємо, що Кличко наприкінці жовтня захворів на коронавірус.

Скільки отримали заступники Кличка за листопад?

Зарплата заступника голови КМДА Олександра Густелева становила 98 776 гривень, Валентина Мондрієвського – 105 119 гривень, В'ячеслава Непопа – 57 994 гривні, Петра Пантелєєва – 141 782 гривні, Олександра Харченка – 98 313 гривень, Марини Хонди – 107 841 гривню.