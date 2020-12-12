Розмова була жорсткою: Кличко насварив голів районів через ковзанку на дорогах столиці
Мер Києва Віталій Кличко 12 грудня зустрівся з головами столичних районів, профільними заступниками голови КМДА та комунальниками. Все тому, що вулиці міста ще з 10 грудня перетворилися на справжню ковзанку.
Кличко перевіряв ситуацію у Києві
Мер міста зранку 12 листопада проїхався вулицями столиці, аби перевірити, як комунальники прибирають Київ. Про це Кличко написав у своєму телеграм-каналі.
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Ситуація в районах міста, з того, що я побачив, не покращилася. Тротуари, площі, чимало переходів – суцільна ковзанка. Більше тисячі звернень киян до травмпунктів за останню добу,
– наголосив мер.
За його словами, найбільше кияни нарікали на неефективну роботу служб у:
- Святошинському районі;
- на Оболоні;
- Борщагівці;
- лісовому масиві.
Кличко сказав головам районів, що не задоволений їхньою роботою.
"Доручив підняти всі служби і в чіткій координації ефективно прибрати території районів. Сіль і пісок скрізь є. Тому місто має бути прибране! Інакше будемо робити висновки щодо відповідності посадам керівників відповідних служб", – підкреслив чиновник.
Київ у крижаному локдауні: головне
- Ввечері 10 грудня у Києві випав крижаний дощ. Через це на дорогах виникла сильна ожеледиця. Люди не могли пересуватися вулицями.
- Через ожеледицю на злітно-посадкових смугах аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни" низка рейсів не змогли приземлитися. Вони повернулися в точки вильоту.
- У перший день негоди від ожеледиці на дорогах постраждали 163 людини.
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