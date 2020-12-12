Мер Києва Віталій Кличко 12 грудня зустрівся з головами столичних районів, профільними заступниками голови КМДА та комунальниками. Все тому, що вулиці міста ще з 10 грудня перетворилися на справжню ковзанку.

Кличко перевіряв ситуацію у Києві

Мер міста зранку 12 листопада проїхався вулицями столиці, аби перевірити, як комунальники прибирають Київ. Про це Кличко написав у своєму телеграм-каналі.

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Ситуація в районах міста, з того, що я побачив, не покращилася. Тротуари, площі, чимало переходів – суцільна ковзанка. Більше тисячі звернень киян до травмпунктів за останню добу,

– наголосив мер.

За його словами, найбільше кияни нарікали на неефективну роботу служб у:

Святошинському районі;

на Оболоні;

Борщагівці;

лісовому масиві.

Кличко сказав головам районів, що не задоволений їхньою роботою.

"Доручив підняти всі служби і в чіткій координації ефективно прибрати території районів. Сіль і пісок скрізь є. Тому місто має бути прибране! Інакше будемо робити висновки щодо відповідності посадам керівників відповідних служб", – підкреслив чиновник.

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