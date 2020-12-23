Життя триває: Кличко на похоронах Кернеса зробив селфі з прихильницею
Мер Києва Віталій Кличко 23 грудня був присутнім у Харкові на похоронах "колеги" Геннадія Кернеса, де не зміг відмовити своїй прихильниці у селфі. Хоча місце для цього було зовсім недоречне.
Фотографію оприлюднили на одеському сайті "Думская". Журналісти припускають, що дівчина сама попросила Віталія Кличка сфотографуватися, а відомий своєю безпосередністю мер не зміг відмовити.
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Цікаво, що ніхто з коментаторів на сайті не засуджує такий вчинок. Один з одеситів підкреслив, що селфі з живою дівчиною цілком природна річ. Навіть на похоронах.
Що відомо про смерть Кернеса
- У вересні 2020 року у Кернеса виявили коронавірус. Через це політика перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".
- Тривалий час інформації про стан здоров'я мера Харкова не було. ЗМІ навіть припускали, що Кернес вже помер.
- 11 грудня стало відомо, що чиновнику стало значно гірше. Через відмову 2 нирок його перевели на повний діаліз.
- Вже 17 грудня 2020 Кернес помер у "Шаріте", але перед чим переміг на виборах та вступив на посаду без присяги.
- Борт із тілом мера прибув у Харків ввечері 22 грудня. У середу на прощання з Кернесом прийшли понад 100 000 людей.
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