Мер Києва Віталій Кличко 23 грудня був присутнім у Харкові на похоронах "колеги" Геннадія Кернеса, де не зміг відмовити своїй прихильниці у селфі. Хоча місце для цього було зовсім недоречне.

Фотографію оприлюднили на одеському сайті "Думская". Журналісти припускають, що дівчина сама попросила Віталія Кличка сфотографуватися, а відомий своєю безпосередністю мер не зміг відмовити. Читайте також Похорон Кернеса: біля кладовища запустили салют – відео Цікаво, що ніхто з коментаторів на сайті не засуджує такий вчинок. Один з одеситів підкреслив, що селфі з живою дівчиною цілком природна річ. Навіть на похоронах. Що відомо про смерть Кернеса У вересні 2020 року у Кернеса виявили коронавірус. Через це політика перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".

Тривалий час інформації про стан здоров'я мера Харкова не було. ЗМІ навіть припускали, що Кернес вже помер.

11 грудня стало відомо, що чиновнику стало значно гірше. Через відмову 2 нирок його перевели на повний діаліз.

Вже 17 грудня 2020 Кернес помер у "Шаріте", але перед чим переміг на виборах та вступив на посаду без присяги.

Борт із тілом мера прибув у Харків ввечері 22 грудня. У середу на прощання з Кернесом прийшли понад 100 000 людей.