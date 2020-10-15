Кличко пообіцяв поєднати Поділ із Троєщиною мостом до кінця жовтня
Арочну конструкцію Подільсько-Воскресенського мосту, який має стати однією з найважливіших транспортних артерій Києва, опустять на опори впродовж наступних 16 днів. На цьому основні роботи з будівництва мосту будуть фактично закінчені.
Про початок ключових робіт на об'єкті написав мер Києва Віталій Кличко у фейсбуці. За його словами, наприкінці жовтня 2020 року процес встановлення мосту на постійні опори завершиться, якщо цьому сприятимуть погодні умови.
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Роботу продовжать навіть після відкриття
Наразі підрядники вже завершили будівництво заїзду на міст з Набережно-Хрещатицької вулиці на Подолі. Однак прямого виходу на Троєщину об'єкт поки що не має.
Для того, щоб якнайшвидше дозволити рух черговою гордістю мера Кличко, міській владі доведеться пропонувати автомобілістам користуватися не зовсім зручними маршрутами.
Так, рух з лівого берега столиці на правий та у зворотному напрямку буде можливий через вузьку вулицю на Русанівських садах. І це ніяк не влаштовує жителів цього дачного масиву, оскільки вони не згодні із тим, щоб біля їхніх домівок організували жвавий рух.
Проблема зі з'їздами
Співпадіння чи розрахунок
Завершення основних робіт на довгобуді за збігом припадає на час місцевих виборів, у ході яких кияни оберуть мера міста. Чинний мер столиці Віталій Кличко є одним з фаворитів виборчої кампанії.