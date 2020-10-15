Арочну конструкцію Подільсько-Воскресенського мосту, який має стати однією з найважливіших транспортних артерій Києва, опустять на опори впродовж наступних 16 днів. На цьому основні роботи з будівництва мосту будуть фактично закінчені.

Про початок ключових робіт на об'єкті написав мер Києва Віталій Кличко у фейсбуці. За його словами, наприкінці жовтня 2020 року процес встановлення мосту на постійні опори завершиться, якщо цьому сприятимуть погодні умови.

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Відкрити ж рух новим мостом на Троєщину планують вже у листопаді. Втім, проєкт може виявитись не остаточно готовим.

Роботу продовжать навіть після відкриття

Наразі підрядники вже завершили будівництво заїзду на міст з Набережно-Хрещатицької вулиці на Подолі. Однак прямого виходу на Троєщину об'єкт поки що не має.

Для того, щоб якнайшвидше дозволити рух черговою гордістю мера Кличко, міській владі доведеться пропонувати автомобілістам користуватися не зовсім зручними маршрутами.

Так, рух з лівого берега столиці на правий та у зворотному напрямку буде можливий через вузьку вулицю на Русанівських садах. І це ніяк не влаштовує жителів цього дачного масиву, оскільки вони не згодні із тим, щоб біля їхніх домівок організували жвавий рух.

Проблема зі з'їздами

З'їзди з моста на вулицю Оноре де Бальзака, і на район Воскресенки добудувати до відкриття мосту ніяк не встигнуть, тому робота над проєктом триматиме вже після перерізання стрічок. Але це ніяк не впливатиме на те, що одразу після запуску навантаження на Північний міст значно знизиться, як і кількість заторів у столиці.

Остаточне полегшення для водіїв має наступити лише після повноцінного відкриття всіх з'їздів на міст, оскільки урізана його версія не вирішить всіх проблем.

Пост Віталія Кличка у фейсбуці:

Співпадіння чи розрахунок

Завершення основних робіт на довгобуді за збігом припадає на час місцевих виборів, у ході яких кияни оберуть мера міста. Чинний мер столиці Віталій Кличко є одним з фаворитів виборчої кампанії.