Київ не скасовуватиме карантин вихідного дня: Кличко пояснив чому
Київ виконуватиме постанову уряду щодо карантину вихідного дня. За словами мера столиці Віталія Кличка, головне – це зберегти здоров'я та життя людей.
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За словами міського голови Києва, можна погоджуватись чи ні з карантином вихідного дня. Водночас це не ідеальний варіант і до нього є багато питань. Про це Кличко заяви під час брифінгу 16 листопада, повідомляє 24 канал.
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Але з такою динамікою розповсюдження вірусу медична система вже невдовзі не впорається з кількістю хворих. Ми розуміємо, що альтернативою може бути тільки повний локдаун, щоб розірвати ланцюг захворюваності,
– наголосив столичний мер.
Також він закликав уряд невідкладно розробити та запропонувати механізми компенсацій і пільг для бізнесу. Оскільки "дуже важливо не допустити економічного колапсу, закриття бізнесу та підприємств, бо люди за час пандемії і так вже збідніли".
Кличко додав, що Київ такий комплекс заходів для бізнесу запровадив у березні, і зараз місто перегляне можливості – що ще можна зробити для підтримки бізнесу та збереження робочих місць.
Крім того, він наголосив на важливості контролю за ізоляцією хворих і контактних осіб, щоб припинити хвилю розповсюдження коронавірусу. Кличко наголосив, що система "Дій вдома" не працює, і є багато прикладів, коли інфіковані та контактні особи продовжують ходити на роботу, в школу, відвідують публічні місця.
"Контроль за хворими та тими, хто з ними контактує, є одним із основних способів розірвання ланцюга передачі вірусу", – констатував київський мер.
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Карантин вихідного дня в Україні: що варто знати
- Карантин вихідного дня в Україні почне діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.
- Працювати будуть тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.
- Крім того, в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного.
- Українські підприємці протестують проти нових обмежень. Вони побоюються, що він знищить їхній бізнес.
- Водночас про те, що не дотримуватимуться карантину вихідного дня, заявили у кількох великих містах України.
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