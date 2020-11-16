Київ виконуватиме постанову уряду щодо карантину вихідного дня. За словами мера столиці Віталія Кличка, головне – це зберегти здоров'я та життя людей.

Кличко прокоментував необхідність карантину вихідного дня: деталі

За словами міського голови Києва, можна погоджуватись чи ні з карантином вихідного дня. Водночас це не ідеальний варіант і до нього є багато питань. Про це Кличко заяви під час брифінгу 16 листопада, повідомляє 24 канал.

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Але з такою динамікою розповсюдження вірусу медична система вже невдовзі не впорається з кількістю хворих. Ми розуміємо, що альтернативою може бути тільки повний локдаун, щоб розірвати ланцюг захворюваності,

– наголосив столичний мер.

Також він закликав уряд невідкладно розробити та запропонувати механізми компенсацій і пільг для бізнесу. Оскільки "дуже важливо не допустити економічного колапсу, закриття бізнесу та підприємств, бо люди за час пандемії і так вже збідніли".

Кличко додав, що Київ такий комплекс заходів для бізнесу запровадив у березні, і зараз місто перегляне можливості – що ще можна зробити для підтримки бізнесу та збереження робочих місць.

Крім того, він наголосив на важливості контролю за ізоляцією хворих і контактних осіб, щоб припинити хвилю розповсюдження коронавірусу. Кличко наголосив, що система "Дій вдома" не працює, і є багато прикладів, коли інфіковані та контактні особи продовжують ходити на роботу, в школу, відвідують публічні місця.

"Контроль за хворими та тими, хто з ними контактує, є одним із основних способів розірвання ланцюга передачі вірусу", – констатував київський мер.

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Карантин вихідного дня в Україні: що варто знати

Карантин вихідного дня в Україні почне діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.

Працювати будуть тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.

Крім того, в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного.

Українські підприємці протестують проти нових обмежень. Вони побоюються, що він знищить їхній бізнес.

Водночас про те, що не дотримуватимуться карантину вихідного дня, заявили у кількох великих містах України.



Обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу