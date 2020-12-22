Будинок мера Броварів Ігоря Сапожка пограбували у ніч на 22 грудня. Самого міського очільника побили. Київський мер Віталій Кличко уже звернувся до правоохоронців з проханням оперативно розслідувати злочин.

Що сказав про злочин Кличко

Кличко зазначив, що поліція має встановити, чи такі дії зловмисників є спробою політичного тиску на Сапожка. Про це мер Києва написав у фейсбуці.

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Я, як голова Асоціації міст, звернувся до правоохоронних органів оперативно та відкрито розслідувати справу про напад та побиття мера Броварів Ігоря Сапожка,

– написав Кличко.

Поліція встановлює усі обставини злочину

Зазначимо, що напад стався у селі Гнідин Бориспільського району. Поліція Київської області наразі встановлює обставини злочину та місце перебування зловмисників. Правоохоронці кажуть, що нападників було кілька.

Зверніть увагу! Через порушення під час місцевих виборів у Броварах проведуть повторне голосування за мера міста. Відповідне рішення ухвалив Окружний адмінсуд Києва.