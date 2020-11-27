Мер Києва збирається наполягати на збереженні роботи метрополітену та наземного транспорту в столиці на час повного локдауну, якщо його все ж введе уряд. При цьому міський голова підкреслює, що працювати транспорт має лише за умови дотримання карантинних норм.

Про наміри відстоювати роботу громадського транспорту на час ймовірного повного закриття майже всього у столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Україна 24". За словами мера, припинення сполучення всередині Києва може призвести до надто серйозних наслідків.

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Міський голова зазначив, що транспорт має працювати аби люди, залучені в забезпеченні життєдіяльності Києва, могли виконувати свої обов'язки.

Я наполягатиму, що при введенні локдауну у жодному разі не можна зупиняти роботу метро і громадського транспорту. Все вводиться для того, щоб розірвати ланцюг поширення, але дуже багато людей задіяно в забезпеченні життєдіяльності міста, і ми не можемо зупинити місто взагалі. Я говорю про водопостачання, електропостачання тощо. Місто — це живий організм. Не можна, щоб ми зупинили роботу транспорту, і люди будуть забиватися в один автобус, як минулого разу,

– заявив Кличко.

За 26 листопада у лікарні Києва привезли рекордну кількість хворих на COVID-19 – 121 людину. Наразі у медичних закладах перебувають 2088 інфікованих. 31 з них – діти. 858 пацієнтів перебувають у важкому стані. 1233 хворих потребують постійної кисневої підтримки, а до апаратів ШВЛ підключені 30 хворих.

Через жахливу ситуацію в лікарнях Києва та інших міст, а також через зосім неконтрольоване розповсюдження коронавірусу політики все частіше кажуть про необхідність введення повного локдауну. Точна дата посилення карантинних обмежень наразі невідома.