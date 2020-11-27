Кличко виступив проти зупинки транспорту в Києві під час повного локдауну
Мер Києва збирається наполягати на збереженні роботи метрополітену та наземного транспорту в столиці на час повного локдауну, якщо його все ж введе уряд. При цьому міський голова підкреслює, що працювати транспорт має лише за умови дотримання карантинних норм.
Про наміри відстоювати роботу громадського транспорту на час ймовірного повного закриття майже всього у столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Україна 24". За словами мера, припинення сполучення всередині Києва може призвести до надто серйозних наслідків.
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Я наполягатиму, що при введенні локдауну у жодному разі не можна зупиняти роботу метро і громадського транспорту. Все вводиться для того, щоб розірвати ланцюг поширення, але дуже багато людей задіяно в забезпеченні життєдіяльності міста, і ми не можемо зупинити місто взагалі. Я говорю про водопостачання, електропостачання тощо. Місто — це живий організм. Не можна, щоб ми зупинили роботу транспорту, і люди будуть забиватися в один автобус, як минулого разу,
– заявив Кличко.
Через жахливу ситуацію в лікарнях Києва та інших міст, а також через зосім неконтрольоване розповсюдження коронавірусу політики все частіше кажуть про необхідність введення повного локдауну. Точна дата посилення карантинних обмежень наразі невідома.
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