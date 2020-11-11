Влада столиці не згодна з рішенням Київського апеляційного адмінсуду, яке фактично дозволило забудовувати історичну ділянку на Андріївському узвозі, 14 – 16. У КМДА готують оскарження не зовсім зрозумілої постанови служителів Феміди.

Про наміри зберегти унікальність Андріївського узвозу написав мер Києва Віталій Кличко у фейсбуці. За його словами, рішення суду не допоможе компанії "Маркон" побудувати готель для міжнародного оператора Accor.

Дивіться також Із значною затримкою: у Київметробуді розповіли, коли відкриють метро на Виноградар

Міський голова стверджує, що судді апеляційного адмінсуду скасували приписи та наказ Департаменту держархбудконтролю КМДА, а також діяли фактично всупереч інтересам киян і столиці.

Судові тяжби

Оскільки компанія-забудовник дуже хоче звести готель в історичному центрі Києва, а чиновники з цим не згодні, місто обіцяє відстоювати свою позицію в судах.

Хочу повідомити, що КМДА оскаржує рішення Київського апеляційного адмінсуду, яке фактично відновлює дозвіл на будівельні роботи на Андріївському узвозі, 14 – 16. Своїми діями місто вже неодноразово демонструвало, що здатне зупиняти забудовників, які нехтують думкою громади та намагаються втілити свої проєкти всупереч інтересам киян і столиці, – написав Кличко.

Не перший забудовник

Спроби забудувати Андріївський узвіз періодично роблять різні забудовники. Але змінити вигляд історичної місцевості фактично нікому не дозволяють. Наприклад, повний крах зазнав проєкт компанії ЕCТА, що входить до SCM Ріната Ахметова. У 2012 році на місці фабрики "Юність" намагалися звести артцентр, однак роботи заблокували через невідповідності традиційній естетиці Подолу.

За останні роки на узвозі побудували лише Київський академічний драматичний театр на Подолі.