Влада Києва відреагувала на чутки про плани підвищення тарифів на перевезення пасажирів у громадському транспорті. За словами чиновників, ніяких підвищень проїзду найближчим часом не буде.

Жодних офіційних обговорень про підвищення цін на проїзд не було, повідомили на офіційному сайті КМДА. Тож мешканці столиці можуть не хвилюватися через ймовірний зріст цін на проїзд.

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Як кажуть у КМДА, чиновники насправді проводили нараду щодо обґрунтування компенсації за перевезення пільговиків у 2021 році. Але громадян, які користуються транспортом за звичайними умовами, це питання не стосується.

Жодних нарад щодо підвищення тарифу на перевезення пасажирів у громадському транспорті у КМДА не проводили, жодних документів з цього питання – не підписували та не випускали. Ані 23 жовтня, ані раніше,

– заявив радник мера Києва Володимир Бондаренко.

У міській адміністрації також виклали офіційний документ, який доводить вірність стверджень чиновників.

Транспорт оновлюють

У КМДА обіцяють не тільки зберегти стари тарифи, але проводити серйозні роботи з оновлення та покращення транспорту. 21 жовтня мер Віталій Кличко заявив про вихід на вулиці столиці 50 нових автобусів. Ще 150 міський голова пообіцяв привезти до кінця 2020.