Коли у Києві нарешті побудують метро на Троєщину: назвали дати
Інститут генплану Києва поділився планами щодо будівництва четвертої гілки столичного метро. Протягом 5 – 7 років хочуть відкрити 5 нових станцій.
Подільсько-Вигурівська лінія проходитиме від житлового масиву Троєщина до Окружної дороги. Її протяжність становитиме 31 кілометр. Про це пишуть на сторінці фейсбук КО "Київгенплан".
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Спочатку планують будувати такі станції київського метрополітену – "Райдужна", "Труханів Острів", "Суднобудівна", "Подільська" та "Глибочицька". На це піде від п’яти до семи років.
До 2040 року передбачається звести 13,8 кілометра лінії руху метрополітену та влаштувати ще 12 станцій:
- М. Цветаєвої;
- М. Закревського;
- С. Лифаря;
- Т. Драйзера;
- В. Маяковського;
- Бульвар Перова;
- С. Стальського;
- Братиславська;
- Затока Десенка;
- Площа Перемоги;
- Південний Вокзал;
- Солом’янська площа.
Загалом протяжність лінії до 2040 року становитиме 21 кілометр.
Завершальний етап – будівництво ще п’яти станцій: "Чоколівська", "Аеропорт "Київ", "Кільцева дорога" на правому березі та "Академіка Курчатова", "вул. Кіото" на лівому березі. Їх планують влаштувати протягом 40 – 50 років.
А у грудні 2021 року планують відкрити нові станції на Виноградар – "Мостицької" та "Проспект Правди".
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