Інститут генплану Києва поділився планами щодо будівництва четвертої гілки столичного метро. Протягом 5 – 7 років хочуть відкрити 5 нових станцій.

Подільсько-Вигурівська лінія проходитиме від житлового масиву Троєщина до Окружної дороги. Її протяжність становитиме 31 кілометр. Про це пишуть на сторінці фейсбук КО "Київгенплан".

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Спочатку планують будувати такі станції київського метрополітену – "Райдужна", "Труханів Острів", "Суднобудівна", "Подільська" та "Глибочицька". На це піде від п’яти до семи років.

До 2040 року передбачається звести 13,8 кілометра лінії руху метрополітену та влаштувати ще 12 станцій:

М. Цветаєвої;

М. Закревського;

С. Лифаря;

Т. Драйзера;

В. Маяковського;

Бульвар Перова;

С. Стальського;

Братиславська;

Затока Десенка;

Площа Перемоги;

Південний Вокзал;

Солом’янська площа.

Загалом протяжність лінії до 2040 року становитиме 21 кілометр.

Завершальний етап – будівництво ще п’яти станцій: "Чоколівська", "Аеропорт "Київ", "Кільцева дорога" на правому березі та "Академіка Курчатова", "вул. Кіото" на лівому березі. Їх планують влаштувати протягом 40 – 50 років.

А у грудні 2021 року планують відкрити нові станції на Виноградар – "Мостицької" та "Проспект Правди".