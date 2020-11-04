Наразі Київ перебуває у помаранчевій карантинній зоні. Однак є ймовірність, що через два тижні столиця може опинитися вже у червоній зоні.

За добу 3 листопада коронавірус підтвердили у 856 жителів Києва – це найвищий показник з початку епідемії. Ймовірність зміни кольорової карантинної зони у столиці прокоментував 24 каналу глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

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Є прогноз для Києва щодо потрапляння до червоної зони через 2 тижні,

– розповів Рубан.

Нагадаємо, у червону зону регіон потрапляє, якщо:

у спеціальних лікарнях протягом 5 днів зайняті понад 75% ліжок;

за 14 днів рівень захворюваності на 100 тисяч населення в 5 разів перевищуватиме середній по країні.

Зверніть увагу! У Київському метрополітені почнуть ретельніше контролювати дотримання маскового режиму. Адже багато людей нехтують правилами безпеки.

Коронавірус у Києві: коротко