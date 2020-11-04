Коли Київ може потрапити в червону карантинну зону: відповідь Рубана
Наразі Київ перебуває у помаранчевій карантинній зоні. Однак є ймовірність, що через два тижні столиця може опинитися вже у червоній зоні.
За добу 3 листопада коронавірус підтвердили у 856 жителів Києва – це найвищий показник з початку епідемії. Ймовірність зміни кольорової карантинної зони у столиці прокоментував 24 каналу глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.
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Є прогноз для Києва щодо потрапляння до червоної зони через 2 тижні,
– розповів Рубан.
Нагадаємо, у червону зону регіон потрапляє, якщо:
- у спеціальних лікарнях протягом 5 днів зайняті понад 75% ліжок;
- за 14 днів рівень захворюваності на 100 тисяч населення в 5 разів перевищуватиме середній по країні.
Коронавірус у Києві: коротко
- Станом на 4 листопада у столиці COVID-19 виявили вже у 40 390 людей. Недуга забрала життя 816 людей. Одужати вдалося 13 421 жителю міста.
- Київ вже кілька тижнів поспіль залишається у помаранчевій карантинній зоні.
- Місцева влада проти введення локдауну – це крайня міра.
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