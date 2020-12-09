Найвідоміша в соцмережах спільнота "Типичный Киев" разом із паралельними проєктами змінила власника. Засновник легендарного пабліку, що має більше мільйона підписників у різних соцмережах, Віктор Опанасенко продав його політику Владиславу Михайленко.

Разом із самим проєктом колишній депутат Київради від "УДАРу" та "ЄС" Владислав Михайленко придбав також і права на торгову марку і логотип. Про це повідомили на сторінці "Типичный Киев".

Дивіться також У Києві знімають фільм про легенду вітрильного спорту: режисер картини оскораносний Вінсент Ворд

Раніше лого та маркою володів руфер Mustang Wanted.

Наповнення не зміниться

Згідно з офіційною заявою про продаж, засновник "Типичного Киева" має намір зосередитися на розвитку інших проєктів. Зокрема – Atlas Weekend, Urbanmask і TK Media, а також кіберспортивній організації HellRaisers.

Сам паблік обіцяє, що має жити так само, як і при попередньому власнику.

За останні кілька років було проведено десятки переговорів про покупку видання. Зважилися передати проєкт того, чиє бачення і стратегія проєкту співвідносяться з баченням засновника "Типичного Киева". Ми стартували з нуля і доросли до одного з наймасовіших ЗМІ не тільки Києва, а й України. Це пройдена частина моєї особистої історії, яка не була б можливою без всієї команди "Типичного Киева",

– заявив Опанасенко.

Незабаром паблік перейде на українську мову, але політику видання Михайленко обіцяє не змінювати.

За інформацією "Української правди", Владислав Михайленко пов'язаний зі скандальним столичним забудовником Вадимом Столаром, що нині є народним депутатом від "ОПЗЖ".