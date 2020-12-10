Колишнього прокурора ГПУ відправили до в'язниці за смертельну ДТП
Голосіївський районний суд Києва засудив екс працівника Генеральної прокуратури України до реального терміну ув'язнення 10 грудня. Сам злочин, який скоїв чоловік, стався у жовтні 2013 року.
Про засудження колишнього колеги повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора. Сам правоохоронець намагався уникнути покарання.
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Що відомо про смертельну ДТП, яку скоїв колишній прокурор
Як стверджують в Офісі Генпрокурора, розслідування встановило, що 8 жовтня 2013 на проспекті Лобановського прокурор на смерть збив мотоцикліста. Винуватець ДТП втік, а машину без оформлення документів продав невідомому.
За кілька років слідчі поліції навіть не допитали очевидців цієї пригоди. Більше того, правоохоронці не дослідили письмових доказів, які міліціянти склали на місці інциденту.
З 2015 року справу про смертельну аварію реанімували. А ще через рік – направили до суду.
І лише тепер служителі Феміди визнали колишнього прокурора винним у скоєнні ДТП, через якого загинула людина.
Він проведе 6 років за ґратами із позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки після звільнення.
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