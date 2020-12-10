Голосіївський районний суд Києва засудив екс працівника Генеральної прокуратури України до реального терміну ув'язнення 10 грудня. Сам злочин, який скоїв чоловік, стався у жовтні 2013 року.

Про засудження колишнього колеги повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора. Сам правоохоронець намагався уникнути покарання.

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Йому допомагали слідчі поліції та інші працівники системи.

Що відомо про смертельну ДТП, яку скоїв колишній прокурор

Як стверджують в Офісі Генпрокурора, розслідування встановило, що 8 жовтня 2013 на проспекті Лобановського прокурор на смерть збив мотоцикліста. Винуватець ДТП втік, а машину без оформлення документів продав невідомому.

За кілька років слідчі поліції навіть не допитали очевидців цієї пригоди. Більше того, правоохоронці не дослідили письмових доказів, які міліціянти склали на місці інциденту.

З 2015 року справу про смертельну аварію реанімували. А ще через рік – направили до суду.

І лише тепер служителі Феміди визнали колишнього прокурора винним у скоєнні ДТП, через якого загинула людина.

Він проведе 6 років за ґратами із позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки після звільнення.