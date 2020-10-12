Компанія "ІКБ-Інвест" звернулася до Верховного Суду зі скаргою на постанову суду. У ній задовольнили заяву "Ощадбанку", надавши дозвіл на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу про стягнення 1,1 мільярда доларів.

Гроші мають стягнути з Міністерства юстиції Росії як компенсацію за експропріацію (примусове позбавлення власності) активів банку в Криму. Про це повідомляє Finbalance.

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З урахуванням відсотків, загальна сума вимог "Ощадбанку" до РФ становить 1,3 мільярда доларів,

– йдеться у повідомленні.

Водночас компанія "ІКБ-Інвест" просить Верховний Суд скасувати рішення Київського апеляційного суду від липня 2019 року.

За інформацією держреєстру, засновником "ІКБ-Інвест" є "КУА "Фінансовий капітал". Це фірма з орбіти групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Вони отримали рішення Арбітражного суду Гааги про стягнення 159 мільйонів доларів з Росії як компенсації за нерухоме майно, експропрійоване у "приватівців" в Криму після його анексії Росією.

У межах виконавчого провадження щодо виконання рішення суду Гааги в березні 2020 року відбувся аукціон з продажу 99,77% акцій "Промінвестбанку".

Його переможцем стала фінансова компанія "Фортіфай". Її пов'язують з оточенням Коломойського.

Водночас Антимонопольний комітет надав дозвіл компанії Сергія Тігіпка на придбання "Фортіфай", а також прав на 99,77% акцій "Промінвестбанку".

Зверніть увагу! Скарга "приватівців" до Верховного Суду про право "Ощадбанку" стягнути російські активи в Україні є фактично продовженням протистояння "приватівців" і "Ощадбанку". Воно, нагадаємо, триває ще з осені 2019 року.