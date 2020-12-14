Тисячі тонн солі та цілодобова робота: комунальники Києва показали боротьбу з ожеледицею – фото
Через крижаний дощ, який випав 11 грудня, життя столиці на деякий час було паралізованим. Але комунальники знайшли сили зробили так, щоб пересуватись дорогами Києва було більш-менш безпечно.
Відповідальні за стан доріг комунальники на вихідних працювали без перерви, повідомили у фейсбуці Київавтодору. Обробку доріг та тротуарів продовжується досі.
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Невтішні прогнози
Як стверджують у компанії, цілодобова робота її працівників триває, оскільки щоночі через вологу погоду на асфальті знову утворюється крига.
За вихідні на дорогах використали:
- 1035,9 тонни солі;
- 1461,9 тонни піскосоляної суміші;
- 112,1 тонни рідких хлоридів.
Для боротьби з наслідками опадів у суботу та неділю працювали 439 одиниць спецтехніки. Але у разі погіршення умов для ліквідації надзвичайної ситуації цю кількість можуть збільшити.
Дивіться фото ліквідації наслідків негоди у Києві / Фото Київавтодору
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