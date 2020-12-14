Через крижаний дощ, який випав 11 грудня, життя столиці на деякий час було паралізованим. Але комунальники знайшли сили зробили так, щоб пересуватись дорогами Києва було більш-менш безпечно.

Відповідальні за стан доріг комунальники на вихідних працювали без перерви, повідомили у фейсбуці Київавтодору. Обробку доріг та тротуарів продовжується досі.

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І якщо з дорогами ситуація відносно нормальна, то на багатьох пішохідних зонах спостерігається ожеледь.

Невтішні прогнози

Як стверджують у компанії, цілодобова робота її працівників триває, оскільки щоночі через вологу погоду на асфальті знову утворюється крига.

За вихідні на дорогах використали:

1035,9 тонни солі;

1461,9 тонни піскосоляної суміші;

112,1 тонни рідких хлоридів.

Для боротьби з наслідками опадів у суботу та неділю працювали 439 одиниць спецтехніки. Але у разі погіршення умов для ліквідації надзвичайної ситуації цю кількість можуть збільшити.

Дивіться фото ліквідації наслідків негоди у Києві / Фото Київавтодору