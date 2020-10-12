Петра Порошенка, який хворіє на COVID-19, виписали з лікарні Києва. Стан п’ятого президента покращився.

Порошенка 12 жовтня виписали зі столичної лікарні, про це повідомили на сторінці політика у фейсбуці.

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Петра Порошенка виписали з лікарні, оскільки його стан здоров’я покращився,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 жовтня стало відомо, що Порошенко, хворий на COVID-19, почувається краще.

Коронавірус у Порошенка: коротко