У міжнародному аеропорту "Бориспіль" спростували інформацію про обшуки і вилучення документів. Раніше СБУ повідомила про злочинну схему керівництва аеропорту та проведення обшуків в офісах і будинках фігурантів справи.

В аеропорту "Бориспіль" відреагували на заяву Служби безпеки України про обшуки через виявлену злочинну схему.

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Наразі не підтверджується інформація щодо проведення обшуків в службових приміщеннях ДП МА "Бориспіль", а також вилучення документів та особистих речей у топменеджерів,

– йдеться у повідомленні.

Водночас у пресслужбі аеропорту додали, що відповідно до ухвали про доступ до документів "Бориспіль" надає інформацію та копії документів на запити правоохоронців. Зокрема, й щодо будівництва паркінгу та інших об’єктів інфраструктури.

Там також додали, що адміністрація "Борисполя" "сприяє ефективній роботі" усіх правоохоронних органів.

Що цьому передувало