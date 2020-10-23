Корупція у топменеджменті "Борисполя": в аеропорту кажуть, що обшуків не було
У міжнародному аеропорту "Бориспіль" спростували інформацію про обшуки і вилучення документів. Раніше СБУ повідомила про злочинну схему керівництва аеропорту та проведення обшуків в офісах і будинках фігурантів справи.
В аеропорту "Бориспіль" відреагували на заяву Служби безпеки України про обшуки через виявлену злочинну схему.
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Наразі не підтверджується інформація щодо проведення обшуків в службових приміщеннях ДП МА "Бориспіль", а також вилучення документів та особистих речей у топменеджерів,
– йдеться у повідомленні.
Водночас у пресслужбі аеропорту додали, що відповідно до ухвали про доступ до документів "Бориспіль" надає інформацію та копії документів на запити правоохоронців. Зокрема, й щодо будівництва паркінгу та інших об’єктів інфраструктури.
Там також додали, що адміністрація "Борисполя" "сприяє ефективній роботі" усіх правоохоронних органів.
Що цьому передувало
- СБУ раніше повідомила, що її слідчі розкрили протиправний механізм, який організував топменеджмент міжнародного аеропорту "Бориспіль".
- Схему реалізували під час закупівлі послуг з капітального будівництва об'єктів транспортної інфраструктури.
- У результаті держава втратила десятки мільйонів гривень.
- У зв’язку з цим у будинках та офісах фігурантів справи проводять обшуки.