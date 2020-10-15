Хронологія піке банку “Аркада”, який за кілька років пройшов шлях від “надійного забудовника” до руйнівника людських надій та сподівань. Чи є вихід з ситуація та що буде далі.

Ще три роки тому при згадуванні банку "Аркада" ті, хто хоча б трохи цікавиться роботою забудовників столиці України або шукає собі житло, впевнено стверджували, що інвестувати в об’єкти цього банку можна без питань. Але зараз люди з огидою кажуть, що цей гігант будівництва у Києві виявився вбивцею багатьох доль. Як так сталося, чому десятки тисяч людей втратили гроші та чи мають шанс на відшкодування – читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

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Проблеми банку "Аркада", про які масово почали говорити інвестори недобудов, почалися відносно нещодавно. Десь на початку минулого року. Але тоді ситуація вже вийшла з-під контролю й повернути її до конструктиву ніхто не зміг. Ані чиновники, ані забудовник, якого фактично контролював банк.

Банк "Аркада" довгий час мав бездоганну репутацію / Фото Кореспондент

"Стабільний" забудовник

Історія банку, який виявився звичайною фінансовою пірамідою, починалася взагалі без явних ознак махінацій. Ба більше, на початку роботи "Аркади" їх не було. Принаймні, тих, через які вся структура луснула.

У 1993 році керівник "Київміськбуду" Володимир Поляченко створив банк, що згодом почав фінансувати будівництво, через 10 років "Аркада" відокремилась від "КМБ" та фактично опинилася у руках бізнес-партнера Поляченка – девелопера Костянтина Паливоди. Саме тоді була створена структура із замкнутим циклом: банк продає ще уявні квартири або кредитує людей, власний забудовник облаштовує житлові комплекси, а кишенькові ЖЕКи обслуговують території.

Такий бізнес приносив значні дивіденди, а інвестори, що купували нерухомість за досить невеликі гроші та під непогані відсотки ще на етапі котловану, залюбки радили "Аркаду" знайомим, та й самі іноді вкладали гроші на ще одну-дві квартири. У 2010 банк вже міг похизуватися репутацією найбільш стабільного забудовника Києва.

Фразу "Аркада» завжди добудовує" повторювали самі ж щасливі власники нових квартир. При цьому у банку постійно наголошували, що "на відміну від інших ми будуємо за власні кошти, а не за гроші інвесторів". Але у якийсь час саме цей вислів виявилося неправдою. Як свідчать банківські звіти, у 2018-2020 роках "Аркада" отримала сотні мільйонів гривень прибутку у якості комісій (!) за перекази між фактично підконтрольними банку юридичними особами. Подекуди за такі внутрішні перекази банк забирав по 80%. І це, звісно, ніяк не можна називати нормальною роботою фінансової структури. Але такі не здорові оборудки працівників НБУ чомусь ніяк не насторожували. Гроші ж, які мали йти на будівництво нових квадратних метрів, кудись зникали.

Афера на мільйони доларів

Десь у 2017-му банк "Аркада" почав здавати об’єкти із суттєвим запізненням у рік-два, чого раніше фактично не було. Навіть попри цей факт інвестори все одно залишалися задоволеними, оскільки мали змогу купити квартиру за ціну трошки меншу за ринкову.

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Саме за такою схемою було реалізовано проєкт ЖК "Патріотика" на столичних Осокорках. Перша черга будувалася без якихось фактичних проблем. Друга – вже з затримкою.

Перша черга "Патріотики" – проєкт / Колаж банку "Аркада"

Паралельно із ходом будівництва на Осокорках банк активно продавав квартири у інших ЖК, які існували лише в проєкті. Так, початок розбудови ЖК "Еврика" на Теремках взагалі приніс "Аркаді" мільярди. Сотні інвесторів побігли купляти квартири із самого старту продажів. Через надійну репутацію "Аркади" всі повірили у те, що їхніми грошима розпоряджаються досвідчені люди, а суми йдуть саме на будівництво. Але на той момент фінансова схема працювала вже як піраміда. Кошти від проданих квартир у "Евриці" забезпечували будівництво другої черги "Патріотики".

Якщо вам зараз здалося, що про таку схему ви вже десь чули – ви не помилились, саме так працювали й подекуди працюють "об’єкти" пана Войцеховського. З різницею в тому, що "Аркада", щоб не створювати паніку, розподіляла кошти по всіх будинках. Саме тому будівництво велося повільно й часто зупинялося, а не йшло як раніше, шаленими темпами. Цілком логічно, що за такою схемою добудувати обидва ЖК "Аркаді" ніяк би не вдалося, якщо не забезпечити додаткове фінансування проєктів, в які вже вклали гроші десятки тисяч людей. Які варіанти? Звичайно, оголосити про нове будівництво – звичайна ситуація для "Аркади".

"Патріотика на озерах" або ЖК Шредінгера

Коли роботи на більшості об’єктів почали припинятися через брак коштів, банк активізував розробку свого нового рятівного проєкту "Патріотика на озерах". Цілих 48 будинків у мальовничому місці Осокорків мали б розв'язати всі питання із розпочатими раніше ЖК.

Піраміда могла проіснувати ще чимало років, але несподівано все пішло шкереберть. Річ у тім, що нові домівки "Аркада" планувала побудувати там, де активісти хотіли зробити ландшафтний природний парк. Мовляв, у цих місцях живуть занесені до Червоної книги птахи, а Київ і без того вщент забудовується. І хоча до реальності втілення проєктів щодо створення екопарку, як і щирості любові активістів до нещасних пташок виникає багато питань, початок робіт щодо створення "Патріотики на озерах" було заблоковано у суді. А потім – і фізично: попри перемоги забудовника в апеляціях спроби почати забудову були досить жорстко зупинені ласими до таких потенційно грошових справ активістами "Нацкорпусу" та ВО "Свобода".

Битва за "Патріотику на Озерах" / Фото Лівий берег

Попри це все "Аркада" все ж таки зуміла продати за один день 550 квартир у "Патріотиці на озерах". Згодом ці люди стануть "потерпілими".

У провалі "Аркади" є й ще один нюанс. Земля для забудови була передана Київрадою в оренду ТОВ "Контактбудсервіс" до кінця 2020 року. Кажуть, що ця компанія напряму підпорядковується банку, хоча оформлена як окрема юридична особа. Щоб омріяні гектари було складно повернути назад, "Контактбудсервіс" у свою чергу передав їх забудовникові – ТОВ "Будеволюція", а сам пішов під процедуру санації. То ж продовжити оренду землі "Аркада" вже не могла, а без розпочатого до 2021 року будівництва "Патріотика на озерах" перетворювалася у ЖК Шредінгера.

Патріотика на озерах / Фото lun.ua

Таким чином, одна проблема потягнула за собою всі недобудови банку. “Аркада”.

Ба більше, влада міста, йдучи на поводу чи то власним інтересам, чи галасливій громаді, пішла на анулювання угоди про оренду землі, не дивлячись на те, що забудовник шантажував припиненням будівництва "Патріотики" та "Еврики". Виявилося, що грошей у "Аркади" взагалі не було. Фонд гарантування будівництва виявився фікцією, оскільки його було розміщено безпосередньо на рахунках банку. І хоча досі формально там є мільйони гривень, ця цифра залишається лише сумою із багатьма нулями на екрані комп’ютера. Насправді ані копієчки там немає.

Зламані долі

Наприкінці серпня 2020 року Нацбанк відніс "Аркаду" до категорії неплатоспроможних. Вже за місяць тимчасова адміністрація заявила про остаточне виведення банку з ринку, а правоохоронці одразу ж почали заявляти про відкриті кримінальні справи щодо викрадення грошей інвесторів.

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Вкладниками "Аркади", які так і не отримали омріяного житла у Києві, стали, за офіційними даними, 13 тисяч інвесторів. Але ця цифра – лише статистика з вуст чиновників. Насправді у переважній більшості випадків, одним інвестором є сім’я із двох-трьох або більше людей. Які вклали десятки тисяч доларів і не отримали при цьому даху над головою. Часто ці люди поставили на кін все – взяли іпотеки, зайняли грошей у родичів, роками працювали та накопичували, або переїхали до Києва, тікаючи від війни та окупації, у сподівання розпочати нормальне життя на новому місці. І зараз, замість власних квартир, мають сплачувати оренду, віддавати кредити із чималими відсотками. З надією, що станеться диво.

Ошукані інвестори "Аркади" / Фото 24 канал

"Я вклав усі доступні гроші, аби забезпечити сім’ю квартирою. Спочатку занесли у банк 90 відсотків від вартості житла. Тоді дівчина-працівниця казала, що будівництво ведеться коштом компанії, а кількість проданих квартир ніяк не впливає на строки здачі об’єкту. Коли ж за кілька місяців довносили залишок, в "Аркаді" вже розповідали геть інше. Мовляв, інвестори активно купляють квартири, то ж побудувати мають вчасно, оскільки на наш дім банк вже практично назбирав", - розповідає свою історію інвестор "Патріотики" Юрій Семилюк.

Юрій також розказав, у якому стані недобуд зараз: "Ми мріяли про квартиру у гарному районі, зі школою та дитячим садком, із всією інфраструктурою. Але не отримали нічого. Будинок – коробка без кількох поверхів і комунікацій. Садок та школа не прийняті містом, не готові та занедбані. Грошей у забудовника немає. Звіту про те, куди вони ділися, ніхто не дає. Більшість інвесторів – переселенці. Люди, які залишилися без житла у Донецьку та Луганську, та на останні купляли квартири в "Аркади".

Більшість інвесторів – переселенці. Люди, які залишилися без житла у Донецьку та Луганську, та на останні купляли квартири в "Аркади", – інвестор "Патріотики" Юрій Семилюк

"Не знаю, що потрібно для того, щоб вирішити ситуацію. Ми готові перекривати проспекти, жити у наметах біля КМДА чи під Офісом президента. Так, для Києва 30 тисяч осіб – пил. Але всі доведені до відчаю. У багатьох із нас нічого не залишилося, а державні установи реально ніяк не контролювали роботу "Аркади". Нічого не робили, аби хоча б зменшити кількість постраждалих. Хоча могли б", - з горем у голосі говорить пан Семилюк.

Приблизно у такій саме ситуації опинилися й інвестори "Еврики", яким доводиться або сплачувати кредити на житло, якого може ніколи не бути, або просто орендувати чужі квартири в очікуванні чогось.

Хто вбив "Еврику" (с) / Фото domik.ua

"Мій дім добудовано на 60%, хоча його мали б здати під заселення ще у травні 2019. Що буде далі – не знаю, але іпотеку сплачувати, звісно ж, доводиться. Наразі, згідно договору, ставка складає 4,7%. Але з 2021 це буде вже 10%. Сподіваюсь, що у ФВГФО зголосяться хоча б залишити занижені відсотки, або взагалі зведуть їх до нуля, оскільки «Аркада» не виконала своїх обов’язків перед людьми", - каже інвестор "Еврики" Віталій Кічкірук.

"Коли брав іпотеку, підписував папери, в яких було сказано, що банк має переказувати кошти у Фонд фінансування будівництва. Це не доведено ніким, але маю побоювання, що цього взагалі не робилося. Цілком можливо, що це фонд наповнювався поступово за гроші людей, які щомісяця приносили банку свої внески", - розповідає ошуканий інвестор.

Три роки тому, коли я підписував договір із "Аркадою", до її роботи не було жодної претензії від державних структур, – інвестор "Еврики" Віталій Кічкірук

Втім, той же Віталій Кічкірук далекий від думки, що справа лише в одній "Аркаді", й вважає, що є цілком доречні та логічні питання до державних чиновників: "Взагалі ж, є величезне питання щодо державного регулятора: чому він не бачив порушень всі ці роки? Три роки тому, коли я підписував договір із "Аркадою", до її роботи не було жодної претензії від державних структур. Всі вони з’явилися лише за дев’ять місяців після зупинки будівництва. Саме через той факт, що влада могла ніяк не реагувати на порушення, ми й хочемо давити на КМДА. Ба більше, те, що Паливода вийшов із СІЗО під домашній арешт, інвестори розцінюють як крок для уникнення ним відповідальності. Адже у слідчому ізоляторі в нього не було таких можливостей впливати на процеси слідства. Ми всі хочемо, щоб справу довели до кінця, гроші, які було вкрадено, знайшли та на них продовжили будівництво".

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"Київміськбуд" – рятувальна паличка чи замилювання ока?

Ще коли "Аркаду" офіційно віднесли до неплатоспроможних, чинний мер столиці Віталій Кличко розпорядився провести аудит недобудованих нею об’єктів силами "Київміськбуду". Виявилося, що довести житлові квартали до здачі в експлуатацію без залучення грошей ніхто не зможе. Хоча в самій "Аркаді" казали, що для закінчення "Еврики" та "Патріотики" не вистачає лише 2,5 мільярди гривень, у "Київміськбуді" рахують власні цифри. І є не підтверджена інформація про те, що добудова обійдеться у майже 7 мільярдів гривень. Оскільки КМБ нині активно працює з недобудовами "Укрбуду" – є побоювання, що в забудовника не стане ні грошей, ні часу, ні натхнення на проблемні проєкти "Аркади".

Хто добудує недобудови? / фото gazeta.ua

За цими підрахунками інвестори, наприклад, "Еврики" мають доплатити по 11 тисяч гривень за квадратний метр житла. При тому, що на початку вкладання грошей "у котлован" в середньому "квадрат" так і коштував. Тобто всім можуть запропонувати ще раз заплатити фактично повноцінну вартість квартири. Звісно, такий стан справ нікого не влаштовує.

Наразі незавершені будинки просто стоять в очікуванні власної долі (й потроху руйнуються). Їх навіть охороняють лише завдяки інвесторам, оскільки договори "Аркади" з охороною вже втратили силу. То ж підлітки не вештаються недобудовами лише завдяки грошам ошуканих інвесторів.

У другій частині матеріалу читайте – чи можуть почуватися у безпеці мешканці та інвестори інших об'єктів "Аркади".