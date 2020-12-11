Ще ввечері 10 грудня у Києві почав падати крижаний дощ. Дороги та тротуари столиці вкрилися тонкою кіркою льоду, а місто зупинилося в багатокілометрових заторах. На ранок 11 грудня ситуація не краща: комунальники обробляють одні й ті ж ділянки по кілька разів через складні метеоумови.

Річ у тім, що опади тривали до 6 ранку за температури -1 градус. Загалом уночі працювала 301 одиниця спецтехніки і 36 бригад з ручного прибирання з 272 працівниками. Про це інформує Київавтодор.

Раніше У Києві ввели оперативне положення через негоду: яка ситуація в столиці

Дорожники Києва безперервно борються зі стихією уже 15 годин. Завчасно до початку опадів розпочали превентивну обробку протиожеледними засобами. Робота була посилена під час опадів,

– мовиться у повідомленні.

У Київавтодорі додають: відбувається постійна обробка тротуарів, сходів в підземні та надземні пішохідні переходи, зупинок громадського транспорту.

Комунальники Києва борються з наслідками негоди: відео

Від початку негоди вже використано 2143,7 тонни солі, 99,6 тонни піскосоляної суміші, 258,3 тонни рідких хлоридів.

Зеленський вже нібито особисто телефонував Кличку

Телеграм-канал "Легетимный" пише, що президент Зеленський вже нібито особисто телефонував меру Києва Віталію Кличку через ситуацію, яка виникла у Києві. Мовляв, запитував, коли столиця вийде із "крижаного локдауну".



Затори та ДТП у Києві / Фото з соцмереж

Офіс Президента нібито комунікує з КМДА щодо ситуації з ожеледицею у Києві, оскільки зараз відбувається значне навантаження на медичний сектор через це. Викликів швидкої допомоги через негоду нібито стало у 5 разів більше, ніж зазвичай.

До слова вже ввечері 10 грудня у поліції повідомили про значне зростання кількості ДТП через ожеледицю. Тоді зафіксували щонайменше 120 аварій внаслідок негоди.

Подвійна аварія через ожеледицю: відео

Авто не може припаркуватися: відео

Маршрутку заносить на дорозі: відео

Український дріфт крутіший за Токійський, у нас дріфтують навіть маршрутки



Київ, паркувальний майданчик ТЦ LavinaMall pic.twitter.com/f3ZckNIxHI — Киев Оперативный (@KyivOperativ) December 10, 2020

Як реагують у соцмережах

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Як пишуть у соцмережах, вранці у Києві через негоду не працював фунікулер. Люди також діляться знімками з власних авто, де видно замерзле скло, нарікають на роботу громадського транспорту, який сильно відстає від графіка.

Також люди діляться відеороликами з власними падіннями та спробами пішоходів пройтися Андріївським узвозом. На суцільній ковзанці люди пересуваються маленькими кроками, підтримують одне одного, аби не дати впасти, а часом і повзають навкарачки.

Страждання пішоходів на Андріївському узвозі: відео

Пересуватися можна лише маленькими кроками: відео

Страждають і тварини: відео

Аби уникнути травмувань, радимо ознайомитися із порадами, як поводитися під час ожеледиці.