Крижаний локдаун у Києві: столиця перетворилась на ковзанку, яка ситуація зараз – фото, відео
Ще ввечері 10 грудня у Києві почав падати крижаний дощ. Дороги та тротуари столиці вкрилися тонкою кіркою льоду, а місто зупинилося в багатокілометрових заторах. На ранок 11 грудня ситуація не краща: комунальники обробляють одні й ті ж ділянки по кілька разів через складні метеоумови.
Річ у тім, що опади тривали до 6 ранку за температури -1 градус. Загалом уночі працювала 301 одиниця спецтехніки і 36 бригад з ручного прибирання з 272 працівниками. Про це інформує Київавтодор.
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Дорожники Києва безперервно борються зі стихією уже 15 годин. Завчасно до початку опадів розпочали превентивну обробку протиожеледними засобами. Робота була посилена під час опадів,
– мовиться у повідомленні.
У Київавтодорі додають: відбувається постійна обробка тротуарів, сходів в підземні та надземні пішохідні переходи, зупинок громадського транспорту.
Комунальники Києва борються з наслідками негоди: відео
Від початку негоди вже використано 2143,7 тонни солі, 99,6 тонни піскосоляної суміші, 258,3 тонни рідких хлоридів.
Зеленський вже нібито особисто телефонував Кличку
Телеграм-канал "Легетимный" пише, що президент Зеленський вже нібито особисто телефонував меру Києва Віталію Кличку через ситуацію, яка виникла у Києві. Мовляв, запитував, коли столиця вийде із "крижаного локдауну".
Затори та ДТП у Києві / Фото з соцмереж
Офіс Президента нібито комунікує з КМДА щодо ситуації з ожеледицею у Києві, оскільки зараз відбувається значне навантаження на медичний сектор через це. Викликів швидкої допомоги через негоду нібито стало у 5 разів більше, ніж зазвичай.
До слова вже ввечері 10 грудня у поліції повідомили про значне зростання кількості ДТП через ожеледицю. Тоді зафіксували щонайменше 120 аварій внаслідок негоди.
Подвійна аварія через ожеледицю: відео
Авто не може припаркуватися: відео
Маршрутку заносить на дорозі: відео
Як реагують у соцмережах
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Як пишуть у соцмережах, вранці у Києві через негоду не працював фунікулер. Люди також діляться знімками з власних авто, де видно замерзле скло, нарікають на роботу громадського транспорту, який сильно відстає від графіка.
Також люди діляться відеороликами з власними падіннями та спробами пішоходів пройтися Андріївським узвозом. На суцільній ковзанці люди пересуваються маленькими кроками, підтримують одне одного, аби не дати впасти, а часом і повзають навкарачки.
Страждання пішоходів на Андріївському узвозі: відео
Пересуватися можна лише маленькими кроками: відео
Страждають і тварини: відео
Аби уникнути травмувань, радимо ознайомитися із порадами, як поводитися під час ожеледиці.
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