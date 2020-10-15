Єдиний в 2020 році "Ретро Круїз" відбудеться в Києві в суботу, 17 жовтня. Зустріч гостей починається біля Маріїнського палацу, саме тут відбудеться святкове чаювання.

Якщо вам подобається одягатись у ретро-стилі й кататися на велосипеді старовинними вулицями Києва, тоді вам пощастило. Як повідомляє спільнота "Ретро Круїз" на фейсбуці, усі охочі можуть у суботу, 17 жовтня, долучитися до події.

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Цього разу на учасників очікує новий формат і оновлений маршрут, обіцяють організатори. А все почнеться із чаювання.

Беріть улюблені вінтажні чайні чашки. Коли ще випаде можливість пити чай у такому суспільстві і ще під Маріїнським палацом,

– каже організатор Маріанна Факас.

Людей закликають одягатись тепло, адже всі події круїзу відбуватимуться на вулиці. Свято відбудеться навіть, якщо піде дощ.

Тому що ми з вами не з цукру зроблені, а з твіду, джазу і любові до ретро. А за прогнозом поки взагалі сонце,

– розповідає Факас.

Всього передбачено участь не більше 100 осіб (через карантинні обмеження).

Для пенсіонерів та дітей до 12 років участь безкоштовна. А для всіх інших – 400 гривень.

Особливість і невід'ємна складова свята - велопарад і дотримання гостями дрес-коду в стилі ретро.

Початок о 14.00.