З’явились подробиці жахливого вбивства у селі Гребінки, що на Київщині. Онук граблями забив до смерті рідну бабусю. Виявляться, літня жінка, яку всі боялися, його грубо ображала – згадувала поганим словом полеглих на війні побратимів.

Сусіди цієї родини захищають онука: вони кажуть, що бабця все життя його кривдила й взагалі мала складний характер. Її називали "виплодком пекла", йдеться у сюжеті ICTV.

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Онук повернувся з війни іншою людиною

Онука-вбивцю звуть Олександр. Йому 33 роки. Він добровольцем пішов на війну. Захищав шахту "Бутівку" й мав повагу серед військових. А коли повернувся додому, то сусіди й знайомі не впізнавали чоловіка – він сильно змінився.

Олександру потрібно було пройти реабілітацію, але всім на це було плювати. Він не агресивний та абсолютно нормальний по життю,

– розповідає сусід Володимир.

Чоловік був свідком того, як бабця ображала онука, проклинаючи його та загиблих на фронті побратимів.

Коли вона чіпляла його, то Олександр терпів, але слова про товаришів по фронту його глибоко образили,

– підкреслює Володимир.

Сусіди розповіли, що ця родина ніколи не жила у злагоді. "Бабця знала такий відбірний мат, що такі слова ніхто й не чув".

Старший брат Олександра засуджений за вбивство зведеного брата – він облив його бензином та спалив.

Обставини вбивства

Олександру після повернення з фронту довелося жити в одній хаті з бабцею. Між ними регулярно відбувались скандали та у якійсь момент чоловік не витримав, схопив у руки граблі й жорстоко побив рідну бабусю.

Вона пролежала з проломленим черепом до ранку. Тоді Олександр сам викликав швидку, але було пізно – бабця померла дорогою у лікарню.

Онук визнає свою вину й говорить, що не знає, що з ним сталось – "вона мене почала чіпляти через роботу".

Що загрожує вбивці?

Олександру загрожує тюрма від 7 до 10 років.