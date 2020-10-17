У Київ внаслідок рясних дощів, які випали вранці та вдень 17 жовтня, з берегів вийшла річна Либідь. Бере вона свій початок у районі Відрадного масиву та впадає в Дніпро нижче Південного мосту.

Либідь вийшла з берегів у Києві: що відомо

Відповідне відео опублікували у фейсбук-спільноті "Клуб корінного киянина". На кадрах можна побачити, як Либідь перестала бути мирною та перетворилася на справжню гірську річку. Вийшла вона з берегів приблизно на 1,5 метра, ставши ще й широченною.

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Це не річка. Це річище. Це шалена швидкість. Під час дощів Либідь виходить із берегів, усе затоплює, пришвидшується в десятки разів та розливається поза бетонним жолобом,

– каже автор ролика.

Він додає, що вода могла змити безхатьків, що проживають у цьому районі. За його словами, швидкість її така, що від неї неможливо втекти. А якщо ти – ще й напідпитку, тим більше.

Либідь вийшла з берегів у Києві: відео

Відео було знято біля станції метро "Олімпійська". У ролику видно і притоку Либеді – потік Клов, що тече з-під Майдану.



Либідь і її притоки в Києві / Карта Олександра Михайлика

Основні факти про річку Либідь

Існує думка, що річка Либідь отримала назву від імені сестри легендарних засновників Києва — Кия, Щека і Хорива. Перша згадка про неї була в літописах ще під 968 роком.

Загальна довжина Либеді – 17, 1 кілометра. Її називають найбільшою з малих річок Києва.

На перших кілометрах своєї довжини Либідь протікає в підземному колекторі: спочатку під бульваром Вацлава Гавела, далі під проспектом Любомира Гузара, вулицями Миколи Голего та Нижньоключовою.

Далі Либідь тече переважно у бетонному жолобі.

Річка має щонайменше 21 притоку, деякі з них – також підземні. Основні – це Скоморох, Совка, Буслівка, Відрадний, Шулявка (Шулявиця), Кадетський Гай, Клов, Ямка та Протасів Яр.

Здавна Либідь використовували як джерело енергії: на ній стояли водяні млини. Також кияни кажуть, що свого часу вона була суднохідною та там купалися й ловили рибу.

Сьогодні Либідь – дуже забруднена. Активісти намагаються її ревіталізувати, тобто повернути до життя.

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Для порівняння: річка Либідь за спокійної погоди / Фото Pvladko