3 працівникам Національного інституту раку 12 листопада оголосили підозру у халатності та підробленні документів. За даними слідства, колеги допомагали лікарю приховати фатальну помилку, через яку померла жінка.

Про жахливу лікарську помилку та неадекватну реакцію на неї повідомили у прокуратурі Києва. Наразі жодного з підозрюваних не відсторонили від посад.

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Крім того, їм навіть не обрали запобіжного заходу.

Що відомо про загибель пацієнтки у Національному інституті раку

Як стверджують слідчі, перед початком операції лікар-анестезіолог не провів підготовку жінки та ввів препарати, які не сумісні при одночасному введенні. Через це стан жінки різко погіршився, а врятувати її не змогли.

Злочинну помилку намагалися приховати

Згідно з матеріалами кримінальної справи, для приховання наслідків недбалості анестезіолога лікар-куратор померлої та патологоанатом внесли у документі хибні дані про причину смерті жінки.

Тож, лікаря, який помилково ввів не сумісні препарати, підозрюють у халатності, яка спричинила загибель хворої. Його колегам інкримінують підробку документів.

Наразі прокурори вирішують питання щодо обрання трьом працівникам Національного інституту раку запобіжних заходів.