Кліматологи проаналізували середньомісячні показники температури та опадів за листопад 2020 року. Стовпчик термометру в середньому був на відмітці у + 3,8 °C.

Показники температури в листопаді перевищували кліматичну норму на 1,7 градуса за шкалою Цельсія. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Дивіться також Якою буде погода взимку: прогнози синоптиків

Експерти стверджують, що коливання середньодобових показників температури повітря впродовж листопаду було досить серйозним.

То холоднішало, то теплішало

Так, на початку місяця було тепліше за норму на 4 °C. У другій декаді – навпаки було холодніше на пів градуса.

Наприкінці листопада потеплішало настільки, що температурний режим знову перевищив показники за багато років на 2,4 °C.

Найбільш холодним виявився останній день листопада, коли під ранок термометри показували -3,8 градуса. Найтепліші позначки кліматологи зафіксували 7 числа, коли максимальна температура піднялася до позначки у 11,7 градуса з відміткою "+".

Небагато опадів

За місяць у Києві випало лише 30 міліметрів опадів, що на 41% менше за норму.