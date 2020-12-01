Майже на 2 градуси: листопад у Києві був теплішим за кліматичну норму
Кліматологи проаналізували середньомісячні показники температури та опадів за листопад 2020 року. Стовпчик термометру в середньому був на відмітці у + 3,8 °C.
Показники температури в листопаді перевищували кліматичну норму на 1,7 градуса за шкалою Цельсія. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
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То холоднішало, то теплішало
Наприкінці листопада потеплішало настільки, що температурний режим знову перевищив показники за багато років на 2,4 °C.
Найбільш холодним виявився останній день листопада, коли під ранок термометри показували -3,8 градуса. Найтепліші позначки кліматологи зафіксували 7 числа, коли максимальна температура піднялася до позначки у 11,7 градуса з відміткою "+".
Небагато опадів
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