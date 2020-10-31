На вулиці Жмаченка біля житлового комплексу "Автограф" трапилось лобове зіткнення маршрутки та автомобіля Skoda. Обидва транспортні засоби дуже пошкоджені, попередньо – є постраждалі.

Рух на дорозі, де трапилась ДТП, ускладнений. Про аварію повідомляють у фейсбук-спільнотах Kyiv Operative та Dtp.kiev.ua.

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Наразі на місці працює поліція. Як видно із фото, зроблених очевидцями, в автомобіля зім’ятий капот. Також сильно пошкоджена передня частина маршрутки.

За попередньою інформацією, внаслідок аварії є постраждалі, проте їх кількість та важкість травм – невідома. 24 канал намагається зв’язатися із правоохоронцями, аби отримати більш детальну інформацію щодо аварії.



ДТП з маршруткою у Києві

Аварія трапилась на вулиці Жмаченка 26 у Києві: карта

Зауважимо, що 30 жовтня у самому серці столиці сталася смертельна ДТП. На Майдані Незалежності на пішохідну зону в'їхав позашляховика Land Rover. Він на смерть збив двох пішоходів, ще 3 людей зараз у лікарні. Всі подробиці автотрощі – за посиланням.