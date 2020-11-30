У Києві обмежать діяльність метрополітену, шкіл та садочків у разі ухвалення рішення про локдаун. Про це заявив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Наразі про плани уряду у його відомстві знають лише з новин. Проте Олег Рубан впевнений – якщо дійде до жорстких заходів, будуть закривати все – садочки, школи та метро. Про це головний державний санітарний лікар столиці сказав в інтерв’ю для "Сегодня".

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Рубан підкреслив, що поки немає офіційного документа, але про введення локдауну зобов’язані попередити заздалегідь.

Всі дати про введення локдауну повинні бути узгоджені з бізнесом й про це повинні бути заздалегідь попереджені всі суб'єкти. Що ж стосується роботи метрополітену, то якщо вводиться локдаун, проводяться й обмежувальні заходи щодо роботи транспорту,

– розповів він.

На переконання Рубана, транспорт повинен забезпечити роботу всіх стратегічно важливих підприємств міста. А вже залежно від необхідності влада повинна ухвалювати рішення, що буде працювати – наземний транспорт чи метрополітен.

Це не питання одного дня. Наприклад, можливий варіант роботи метрополітену в ранкові та вечірні години, щоб забезпечити життєдіяльність міста,

– додає Олег Рубан.

30 листопада відбулося засідання за участю РНБО та Кабміну, на якому обговорювали запровадження в Україні локдауну. Однак остаточне рішення представники української влади так і не ухвалили.

Що цьому передувало