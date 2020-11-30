У Києві у разі введення локдауну закриють метро, школи та садочки – Рубан
У Києві обмежать діяльність метрополітену, шкіл та садочків у разі ухвалення рішення про локдаун. Про це заявив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.
Наразі про плани уряду у його відомстві знають лише з новин. Проте Олег Рубан впевнений – якщо дійде до жорстких заходів, будуть закривати все – садочки, школи та метро. Про це головний державний санітарний лікар столиці сказав в інтерв’ю для "Сегодня".
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Рубан підкреслив, що поки немає офіційного документа, але про введення локдауну зобов’язані попередити заздалегідь.
Всі дати про введення локдауну повинні бути узгоджені з бізнесом й про це повинні бути заздалегідь попереджені всі суб'єкти. Що ж стосується роботи метрополітену, то якщо вводиться локдаун, проводяться й обмежувальні заходи щодо роботи транспорту,
– розповів він.
На переконання Рубана, транспорт повинен забезпечити роботу всіх стратегічно важливих підприємств міста. А вже залежно від необхідності влада повинна ухвалювати рішення, що буде працювати – наземний транспорт чи метрополітен.
Це не питання одного дня. Наприклад, можливий варіант роботи метрополітену в ранкові та вечірні години, щоб забезпечити життєдіяльність міста,
– додає Олег Рубан.
30 листопада відбулося засідання за участю РНБО та Кабміну, на якому обговорювали запровадження в Україні локдауну. Однак остаточне рішення представники української влади так і не ухвалили.
Що цьому передувало
- У ЗМІ з'явилась інформація, що однією з ймовірних дат введення повного локдауну є 23 або 25 грудня. І триватиме він начебто до 15 або 17 січня.
- Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що локдаун в Україні введуть, якщо добова кількість заражених становитиме 30 тисяч людей.
- Речниця президента Юлія Мендель, зі свого боку, зазначила, що локдаун в Україні введуть, якщо кількість хворих на коронавірус у державі й надалі стрімко зростатиме. Втім, поки якоїсь точної дати введення жорсткого карантину нема.
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