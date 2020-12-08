Коли у Києві запровадять локдаун, то передусім мовитиметься про обмеження роботи маршрутних таксі. Щодо метро, то це питання розглядатимуть в останню чергу.

Локдаун у Києві: який транпорт може найпершим потрапити під удар

Як зауважив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, метро – на останньому місці у списку обмежень, адже має гарну вентиляцію та контроль за носінням масок. А це, зі свого боку, запобігає поширенню коронавірусу. Відповідні слова Рубана пролунали у ефірі "Громадського радіо".

До теми Чи зупинять транспорт і авіасполучення під час локдауну: Степанов розставив крапки над "і"

За недотримання протиепідемічних заходів найбільше ризиків поширення коронавірусу – у маршрутних таксі, далі йдуть звичайні таксі, потім наземний комунальний транспорт,

– підкреслив він.

Які раніше лунали заяви щодо обмеження роботи транспорту під час локдауну

Напередодні Рубан розповідав, що саме у громадському транспорті трапляються до 30% випадків інфікування коронавірусом. Тому, на його думку, треба запроваджувати обмеження.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголошував, що після посилення карантину транспорт продовжить працювати. На його переконання, транспорт не є основним джерелом активного поширення коронавірусу.

У Міністерстві інфраструктури не виключали, що під час жорсткого карантину в громадському транспорті буде встановлено певні обмеження.

Важливо Локдаун в Україні навряд чи запровадять 2 січня, – Степанов

Що відомо про ймовірний локдаун в Україні: головне

Локдаун – це жорстка форма карантину, що обмежує вільне пересування як у самій країні, так і за її межами. Під час локдауну нормально функціонують лише організації, що надають основні послуги.

І президент, і керівництво МОЗ вже неодноразово порушували питання введення в Україні локдауну. У своїх заявах вони щоразу називали інші умови, за яких жорсткий карантин може повернутися в Україну.

Зокрема, міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголошував, що локдаун в Україні введуть, якщо добова кількість заражених становитиме 30 тисяч людей.

Раніше в уряді сподівались уникнути повного локдауну. Тому у листопаді запроваджували карантин вихідного дня. У перші вихідні грудня жодні обмеження діяти не будуть.

Зараз також говорять, що локдауну, коли все буде закрито, не буде. Натомість діятимуть обмеження відповідно до ситуації в регіонах – так званий "інтелектуальний локдаун".

Оскільки в Україні скасували карантин вихідного дня, то тепер уся країна перебуває у помаранчевій карантинній зоні.