Обмеження в Києві під час локдауну: чи працюватиме метро
Коли у Києві запровадять локдаун, то передусім мовитиметься про обмеження роботи маршрутних таксі. Щодо метро, то це питання розглядатимуть в останню чергу.
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Як зауважив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, метро – на останньому місці у списку обмежень, адже має гарну вентиляцію та контроль за носінням масок. А це, зі свого боку, запобігає поширенню коронавірусу. Відповідні слова Рубана пролунали у ефірі "Громадського радіо".
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За недотримання протиепідемічних заходів найбільше ризиків поширення коронавірусу – у маршрутних таксі, далі йдуть звичайні таксі, потім наземний комунальний транспорт,
– підкреслив він.
Які раніше лунали заяви щодо обмеження роботи транспорту під час локдауну
- Напередодні Рубан розповідав, що саме у громадському транспорті трапляються до 30% випадків інфікування коронавірусом. Тому, на його думку, треба запроваджувати обмеження.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголошував, що після посилення карантину транспорт продовжить працювати. На його переконання, транспорт не є основним джерелом активного поширення коронавірусу.
- У Міністерстві інфраструктури не виключали, що під час жорсткого карантину в громадському транспорті буде встановлено певні обмеження.
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