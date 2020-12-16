За словами мера Києва Віталія Кличка, під час локдауну громадський транспорт у столиці працюватиме, як і раніше. Жодних обмежень не буде і в роботі метро. Нещодавно Кабміну ухвалив рішення, що локдаун в Україні розпочнеться після Нового року та триватиме з 8 по 24 січня.

Заява Кличка щодо роботи транспорту під час локдауну

Мер Києва наголосив, завдання столичної влади – щоб транспорт і саме місто працювали, попри виклики та складнощі, які спровокувала пандемія коронавірусу. Про це Кличко заявив під час традиційного брифінгу 16 грудня, повідомляє 24 канал.

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Громадський транспорт столиці працюватиме. Обмеження в наземному транспорті, зокрема, в маршрутних таксі, будуть стосуватися кількості пасажирів. Вона відповідатиме числу місць для сидіння. Прошу всіх дотримуватися цього. Метро, за рішенням уряду, під час локдауну працюватиме в штатному режимі,

– зауважив столичний міський голова.

Також він закликав киян і гостей міста обов'язково одягати маску в громадському транспорті. І під час карантину користуватися транспортом тільки в разі потреби. Адже, за висновками фахівців, майже 30% заражень коронавірусом відбувається саме в громадському транспорті.

Кличко додав, що весь комунальний транспорт Києва щодня дезінфікують. І щодня на маршрути столиці виходять понад 500 автобусів, 328 тролейбусів і 266 трамваїв.

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