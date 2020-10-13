Кілометровий затор із трамваїв: масштабна ДТП паралізувала транспорт на Подолі: відео
На вулиці Глибочицькій у центрі Києва сталася чергова аварія, через яку повністю зупинився рух найпопулярнішого громадського транспорту Подолу. Через зіткнення автівок на коліях у своєрідній "черзі" заблоковано більше 20 трамваїв
Відеозапис із трамваями, що зупинилися у довгій черзі, виклали у групі "Київ оперативний" на фейсбуці. Що саме за зіткнення призвело до блокування руху трамваїв, наразі невідомо.
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Місце постійних аварій
Вулиця Глибочицька, а також прилеглий до неї Нижній Вал мають дурну славу серед водіїв трамваїв. Оскільки власники автомобілів постійно ставлять на рейках машини, чим блокують рух громадського транспорту.
На вулиці, яка єднає Поділ з Шевченківським районом столиці, постійно трапляються аварії, які унеможливлюють рух по і без того не надто широких дорогах.
Дивіться відео із масштабними наслідками ДТП на Глибочицькій: