На вулиці Глибочицькій у центрі Києва сталася чергова аварія, через яку повністю зупинився рух найпопулярнішого громадського транспорту Подолу. Через зіткнення автівок на коліях у своєрідній "черзі" заблоковано більше 20 трамваїв

Відеозапис із трамваями, що зупинилися у довгій черзі, виклали у групі "Київ оперативний" на фейсбуці. Що саме за зіткнення призвело до блокування руху трамваїв, наразі невідомо.

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Не ясно також і скільки жителям столиці доведеться пробути без трамваїв, які є вирішенням багатьох проблем під час пандемії коронавірусу. Принаймні, на Лук'янівці та особливо - Подолі, який постійно стоїть у заторах, саме рейкові транспортні засоби дають змогу людям відносно швидко пересуватися.

Місце постійних аварій

Вулиця Глибочицька, а також прилеглий до неї Нижній Вал мають дурну славу серед водіїв трамваїв. Оскільки власники автомобілів постійно ставлять на рейках машини, чим блокують рух громадського транспорту.

На вулиці, яка єднає Поділ з Шевченківським районом столиці, постійно трапляються аварії, які унеможливлюють рух по і без того не надто широких дорогах.

Дивіться відео із масштабними наслідками ДТП на Глибочицькій: