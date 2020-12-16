На другий день протесту підприємців у Києві спроби застосувати силу проти протестуючих правоохоронці вирішили лише ввечері. 16 грудня близько 16:00 поліцейські знову конфліктували з підприємцями через встановлені намети.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а самі сутички не були масштабними, повідомили у спільноті SaveФОП у фейсбуці. Поліціянти забрали намет протестувальників і пінопласт, на якому вони сиділи.

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Судячи з усього, працівники МВС наразі намагаються зробити так, щоб мітингарі не відчували себе у комфорті.

Заборонений пінопласт

На другий день протесту ФОПи підвезли на Майдан додаткові намети, листи пінопласту та генератор. Згодом копи підійшли до стели та вимкнули генератор, через що у них із підприємцями стався невеличкий конфлікт.

У той час інша група правоохоронців підбігла до наметів та, користуючись тим, що увага була прикута до інших копів, стягнули намет. Тоді між ними та протестувальниками виникла нетривала сутичка.

А поки представники SaveФОП розбиралися із поліціянтами, які тягнули намет, інші підлеглі Авакова забрали у людей пінопласт.

Чого вимагають ФОПи

Підприємці хочуть скасування локдауну та карантину, а також відмови влади від посилення контролю над їх роботою. Попри відтермінування касових апаратів для всіх категорій ФОПів до 1 січня 2022 року, підприємці вирішили тиснути на чиновників для збереження своєї роботи за старими нормами.

Також ФОПи вимагають скасувати введення касових апаратів, провести реформи Державної податкової служби та Державної митної служби, а також запровадити мораторій на перевірки мікробізнесу до завершення нововведень.

Дивіться відео сутичок на Майдані на другий день протесту: