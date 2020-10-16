На трасі Київ – Одеса сталась надзвичайна подія. Ввечорі 15 жовтня водійка з ознаками сп’яніння скоїла наїзд на два авто, одне із яких — службовий автомобіль патрульних. Це сталось під час надання правоохоронцями допомоги людям.

Інцидент трапився близько 22 години, 15 жовтня. У результаті ДТП постраждало троє людей. Про це повідомляє "Київ Оперативний".

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На 70 кілометрі автодороги М-05 (Київ — Одеса) патрульні працювали на виклику ДТП з потерпілими. Пішохід переходив дорогу в невстановленому місці та потрапив під колеса авто Volkswagen Crafter.



Поки патрульні надавали допомогу на виклику, близько опівночі небайдужий громадянин повідомив на лінію 102 про водія на червоному автомобілі Mazda, який на великій швидкості створював аварійні ситуації, рухався автодорогою М-05 у Васильківському районі. А вже за декілька хвилин цей автомобіль в'їхав у службову автівку патрульних, після чого — у Volkswagen Crafter.



У результаті ДТП двоє патрульних та дружина водія мікроавтобуса отримали травми.

Постраждала від ДТП автівка Volkswagen Crafter / фото: Патрульна служба Білої Церкви

Спілкуючись з водійкою Mazda, поліціянти помітили в неї ознаки алкогольного сп’яніння. Проте, проходити огляд на стан сп’яніння вона відмовилась.

Постраждала від ДТП патрульна машина / фото: Патрульна служба Білої Церкви

Жінка отримала від патрульних протокол за ч. 2 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння повторно протягом року) КУпАП, а на місце події одразу ж викликали медиків та слідчих.

Нещодавно у Броварах сталась інша ДТП – п'яний поліцейський збив матір із донькою на переході: одна жінка загинула. А в Одесі на розі проспекту Шевченка та вулиці Гагаріна автомобіль Патрульної поліції Toyota Prius врізався у мікроавтобус Renault Trafic.