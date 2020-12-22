У селі Гнідин Бориспільського району у ніч проти 22 грудня невідомі пограбували будинок мера Броварів Ігоря Сапожка, а також побили чиновника. Наразі невідомо у якому стані перебуває постраждалий очільник міста.

Деталі інциденту

Поліція Київщини встановлює місце перебування зловмисників. Про це Інтерфакс-Україні розповіли правоохоронці.

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Група невідомих людей увірвалася в будинок мера Броварів у селі Гнідин Бориспільського району, забрала майно,

– мовиться у повідомленні.

За даними видання "Обозреватель", невідомі зв'язали мера, його дружину та дитину. Погрожуючи зброєю вони забрали 10 тисяч доларів та ювелірні вироби.

Що відомо про Ігоря Сапожка

Впродовж 2008 – 2010 років Сапожко виконував обов'язки мера Броварів.

З 2010 року він працював мером міста.

Вперше на посаду мера Броварів Сапожко висувався від "Партії регіонів".

Згідно з інформацією у декларації, чиновник володіє 4 земельними ділянками та 1 будинком у Гнідині, 1 земельною ділянкою у селі Леонівка Кагарлицького району Київської області та квартирою у столиці.

Зауважимо, через порушення під час місцевих виборів, у Броварах проведуть повторне голосування за мера міста. До речі, у першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.