Мера Броварів Сапожка пограбували та побили
У селі Гнідин Бориспільського району у ніч проти 22 грудня невідомі пограбували будинок мера Броварів Ігоря Сапожка, а також побили чиновника. Наразі невідомо у якому стані перебуває постраждалий очільник міста.
Деталі інциденту
Поліція Київщини встановлює місце перебування зловмисників. Про це Інтерфакс-Україні розповіли правоохоронці.
До теми Обікрав 2 квартири за день: на Львівщині судитимуть 38-річного рецидивіста
Група невідомих людей увірвалася в будинок мера Броварів у селі Гнідин Бориспільського району, забрала майно,
– мовиться у повідомленні.
За даними видання "Обозреватель", невідомі зв'язали мера, його дружину та дитину. Погрожуючи зброєю вони забрали 10 тисяч доларів та ювелірні вироби.
Що відомо про Ігоря Сапожка
- Впродовж 2008 – 2010 років Сапожко виконував обов'язки мера Броварів.
- З 2010 року він працював мером міста.
- Вперше на посаду мера Броварів Сапожко висувався від "Партії регіонів".
- Згідно з інформацією у декларації, чиновник володіє 4 земельними ділянками та 1 будинком у Гнідині, 1 земельною ділянкою у селі Леонівка Кагарлицького району Київської області та квартирою у столиці.
Зауважимо, через порушення під час місцевих виборів, у Броварах проведуть повторне голосування за мера міста. До речі, у першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.
Поділитися новиною