Елітний білий Mercedes C220, який належить депутату Київради від пропрезидентської фракції "Слуга народу" Георгію Зантараї, підпалили двоє зловмисників у ніч на 9 грудня. Інцидент стався у Святошинському районі столиці.

Судячи з записів, які зробили камери відеонагляду, встановлені на будинку політика, зловмисники ретельно готувалися до підпалу. Відеозапис злочину виклали у спільноті "Київ оперативний".

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Діяли палії вдвох. Цілком ймовірно, на замовлення.

Що відомо про підпал автівки "Слуги народу"

Близько 3:30 зловмисники потрапили на подвір'я будинку на вулиці Маршала Бірюзова, 27. Для цього вони перелізли через височенні ворота та одразу почали поливати машину невідомою речовиною.

Після цього один з чоловіків підпалив авто.

Обидва палії знову перелізли через ворота та втекли в напрямку перехрестя між вулицями Стратонавтів та Маршала Бірюзова.

Згодом пожежу загасили рятувальники, але машина отримала серйозніші ушкодження. Ремонт такого авто обійдеться депутатові у чималі гроші.

Причетних до підпалу легковика розшукують поліціянти.

Дивіться відео підпалу Mercedes депутата Зантараї: