Спроба вкоротити собі віку, до якої вдалася 30-річна мешканка Боярки, трапилася 2 грудня на Тарасівському переїзді під Києвом. Жінка дивом вижила, але зазнала серйозних травм.

Як виявилося пізніше, спроба самогубства молодої мешканки столичного регіону не була вдалою лише через збіг обставин, повідомляє "Київ оперативний".

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Внаслідок інциденту жінку госпіталізували із травмою голови. Наразі вона перебуває на лікуванні.

Не встигла розігнатися

Жінка не опинилася під потягом лише через те, що не встигла з'явитися перед ним. Втім, якби швидкість потягу була вищою, вона, скоріш за все, отримала б смертельні травми під колесами вагонів.

Як видно на відео, які зняли камери відеонагляду, за мить до зіткнення машиніст встиг натиснути на стоп-кран. Звісно, поїзд не встиг зупинитися, оскільки його гальмівний шлях навіть при невеликій швидкості може бути більше кілометра. Але при цьому жінка лише вдарилася о частину потягу головою та її відкинуло назад.

Скоріш за все, машиніст встиг побачити жінку та здогадався, що вона збирається стрибати під потяг.

Дивіться відео спроби самогубства жінки в Боярці 18+: