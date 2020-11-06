Неадекватного 42-річного киянина, який вирішив напасти на поліцейського аби тільки не дотримуватись норм карантину, затримали зі стріляниною. Правоохоронцю допоміг озброєний пасажир метро.

Про зухвалий напад агресивного чоловіка на копа на станції метро "Славутич" повідомили у прокуратурі Києва. Крім самого правоохоронця зловмисник намагався нанести ушкодження ще й іншим пасажирам.

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Постраждав від його дій лише поліцейський.

Що відомо про конфлікт зі стріляниною у київському метро

За даними слідства, 42-річний киянин зайшов на станцію підземки без засобу захисту, яким обов'язково користуватись у громадському транспорті. Саме через це йому зробив зауваження правоохоронець.

Втім, як стверджують правоохоронці, неадекватний чоловік одразу почав кидатися на поліцейського. Він застосував проти нього газовий балончик, а потім дістав ніж та почав кидатися із ним на копа. Крім цього, він намагався порізати ще й інших пасажирів, які стали свідками інциденту.



Агресивного чоловіка без маски зупинили завдяки озброєному пасажиру / Фото пресслужби прокуратури Києва

Затримали зі стріляниною

Щоб зупинити небезпечного для всіх і без зброї COVID-дисидента, одному з пасажирів метро довелося застосувати зареєстрований травматичний пістолет. Він зробив постріл з нього у бік колій. Тільки після цього неадекват зупинився, а його затримали.

Кваліфікацію злочину затриманому ще не надали. Йому цілком можуть інкримінувати замах на життя поліцейського, що передбачає покарання у вигляді від 9 до 15 років тюрми або навіть довічного ув'язнення. Крім цього, громадянину, ймовірно, доведеться сплатити штраф за порушення норм карантину.

Сам правоохоронець серйозно не постраждав. Медики діагностували у нього хімічний опік рогівки І – ІІ ступеня обох очей.