Тисячі людей, не всі у масках: кияни показали величезний натовп у метро – відео
Через закриття "Хрещатику" 3 листопада через фейкове повідомлення про замінування на інших станціях метро утворився величезний натовп. Ні про які норми карантину при цьому речі навіть не було.
Про жахливу ситуацію у Києві, який перебуває в оранжевій зоні карантину, повідомили самі пасажири метро, повідомляє у фейсбуці "Типовий Київ". Найбільші скупчення людей утворилися на станціях "Золоті ворота" та "Площа Льва Толстого".
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Київська підземка переповнилася через закриття ключової станції метро / Фото "Типовий Київ"
Само собою, при такій кількості людей ніхто фізично не міг розташуватись таким чином, щоб між пасажирами був хоча б 1 метр. Втім, від киян цього й не вимагали.
Жахлива для карантину ситуація / Фото "Типовий Київ"
Треба зазначити, що аналогічні ситуації, але у меншому масштабі, на центральних станціях підземки можна побачити у години пік фактично кожного дня.
У поліції на масові порушення карантину ніяк не відреагували.
Дивіться відео із величезним натовпом людей у метро Києва:
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