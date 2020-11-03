Через закриття "Хрещатику" 3 листопада через фейкове повідомлення про замінування на інших станціях метро утворився величезний натовп. Ні про які норми карантину при цьому речі навіть не було.

Про жахливу ситуацію у Києві, який перебуває в оранжевій зоні карантину, повідомили самі пасажири метро, повідомляє у фейсбуці "Типовий Київ". Найбільші скупчення людей утворилися на станціях "Золоті ворота" та "Площа Льва Толстого".

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Судячи з численних фотографій, які зробили мешканці столиці, більшість пасажирів підземки все ж користувалися засобами безпеки. Однак були й такі, що знаходилися у залах станцій взагалі без масок. Або ж вдягли їх під ніс.



Київська підземка переповнилася через закриття ключової станції метро / Фото "Типовий Київ"

Само собою, при такій кількості людей ніхто фізично не міг розташуватись таким чином, щоб між пасажирами був хоча б 1 метр. Втім, від киян цього й не вимагали.



Жахлива для карантину ситуація / Фото "Типовий Київ"

Треба зазначити, що аналогічні ситуації, але у меншому масштабі, на центральних станціях підземки можна побачити у години пік фактично кожного дня.

У поліції на масові порушення карантину ніяк не відреагували.

Дивіться відео із величезним натовпом людей у метро Києва: