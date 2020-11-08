У Києві ввечері 8 листопада станцію метро "Хрещатик" зачиняли на вхід і на вихід. Також на ній не можна було здійснювати пересадку на синю гілку – на "Майдан Незалежності". Причина – анонімний дзвінок про мінування. Цікаво, що це вже відбувається вдруге за тиждень.

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Про це інцидент повідомили в "Київському метрополітені". Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці комунального підприємства.

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"Станцію "Хрещатик" та пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станції опублікуємо одразу після завершення перевірки", – мовиться у повідомленні.

Свій допис "Київський метрополітен" опублікував приблизно о 20:40. За годину у компанії зауважили, що станцію перевірили та вибухонебезпечних предметів там не виявили. Тому її вже відкрили для пасажирів.

Зауважимо, що до цьго "Хрещатик" закривали 3 листопада. І також через анонімний дзвінок про мінування. Тоді ця інформація виявилася фейковою.

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