На Броварському проспекті біля Биковні ввечері 4 листопада сталася масштабна аварія за участю щонайменше 3 машин. Внаслідок аварії утворився серйозний затор.

Про ДТП, яка сталася у годину пік, коли з Києва додому масово виїжджають мешканці Броварів, повідомляє "Київ оперативний". Судячи з відеозаписів, які зробили свідки інциденту, в аварії зіткнулися щонайменше три автівки.

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Однією з автівок, що потрапила у ДТП, є новенька Volkswagen компанії Uber. "Німця" від удару відкинуло на широку розподільчу смугу. До зустрічної смуги "таксі" із фактично розірваною боковою частиною не долетіло лише кілька метрів.

Інформація про постраждалих внаслідок інциденту з'ясовується.

На місці події працювали правоохоронці, які документували обставини аварії. Офіційних коментарів від поліції на цей час немає.

Дивіться відео з місця жорсткої ДТП між Києвом та Броварами: